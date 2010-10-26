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Has 3D TV jumped the shark?Sony drops the price of PSP Go, Barnes & Noble is likely to announce a new Nook today, and Rachael Ray's 3D Halloween special may be proof that 3D TV has jumped the shark.
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IT'S TUESDAY, OCTOBER 26TH, I'M NATALI DEL CONTE AND IT'S TIME TO GET LOADED. [*] SONY HAS DROPPED THE PRICE OF THE PSP-GO FROM $249 TO $199. THIS PRICE DROP WILL HAPPEN IN JAPAN AND THE U.S. ALTHOUGH THE PSP GO WAS NEVER A BIG GAME CHANGER IN PORTABLE GAMING SO I'M NOT SURE IT WILL MAKE MUCH OF A DIFFERENCE BUT IT IS JUST ABOUT HOLIDAY TIME SO THE CHEAPER PRICE MAY MOVE SOME MODELS. [*] ANOTHER DEVICE GETTING A PRICE DROP: THE KOBO E-READER. THE DEVICE WHICH ACCESSES BORDERS ELECTRONIC BOOKS WENT FROM $129 TO $99 THIS WEEK. BORDERS SAYS THAT THIS IS FOR THE HOLIDAY SEASON ONLY ALTHOUGH I WOULD BE SURPRISED IF THE PRICE WENT BACK UP CONSIDERING THAT IT IS HARDLY SELLING LIKE GANGBUSTERS. [*] SAMSUNG'S GALAXY TAB WILL LAUNCH ON NOVEMBER 14 ON SPRINT. THE DEVICE WILL COST $399 WITH A TWO-YEAR CONTRACT. IT COMES IN A 2 GIG AND 5 GIG VERSION WITH MESSAGING PLANS RANGING FROM $30 PER MONTH TO $60 PER MONTH. LAST WEEK WE LEARNED THAT VERIZON WOULD CARRY THE GALAXY TAB AS WELL BUT THEY WILL NOT REQUIRE A CONTRACT. [*] THIS MAY BE A SIGN THAT 3D TV HAS JUMPED THE SHARK. THE RACHEL RAY SHOW IS DOING A 3D HALLOWEEN SPECIAL THAT LETS VIEWERS SEE THE SHOW IN 3D WHETHER THEY HAVE A 3D TV OR NOT. A SPECIAL TYPE OF GLASSES WILL LET THE SHOW GO THIRD DIMENSION. THEY ARE MADE BY A COMPANY CALLED 3D VISION. THOE SHOW AIRS ON FRIDAY AND YOU CAN FIND YOUR SPECIAL GLASSES IN TV GUIDE. [*] AND A LITTLE INTERNAL NEWS. IF YOU HAVE AN IPHONE, PLEASE DOWNLOAD THE NEW CNETTV IPHONE APP! IT LAUNCHED OVER THE WEEKEND AND IT IS A MORE DIRECT WAY TO CATCH UP WITH ALL OF OUR GRADE-A SHOWS HERE ON CNET. WHICH YOU OBVIOUSLY LIKE IF YOU'RE WATCHING THIS NEW. SO GET THE APP. AND ANDROID USERS, HANG TIGHT. WE HAVEN'T FORGOTTEN ABOUT YOU. [*] ALSO, CNET HAS RECENTLY PARTNERED WITH NPD GROUP TO LAUNCH A TECH ENTHUSIAST PANEL. WE WANT YOU TO JOIN AND RING IN ON WHAT YOU THINK OF THE GADGETS ON THE MARKET. WHEN YOU DO THIS, YOUR IMPUT WILL INFLUENCE MANUFACTURERS DIRECTLY. THIS IS CONFIDENTIAL INFORMATION, WE PROMISE NOT TO SHARE IT. PLEASE JOIN IN AT TELL-US-ABOUT-TECH-DOT-COM. [*] THOSE ARE YOUR HEADLINES FOR TODAY BUT WE ARE EXPECTING THE RELEASE OF A NEW BARNES AND NOBLE NOOK LATER TODAY. WE DON'T KNOW FOR SURE THAT IT IS A NOOK BUT WE THINK IT IS A NEW COLOR SCREEN E-READER. WE WILL LET YOU KNOW FOR SURE TOMORROW. I'M NATALI DEL CONTE FOR CNET.COM, AND YOU'VE JUST BEEN LOADED.