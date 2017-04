YouTube TV vs. Sling TV vs. DirecTV Now vs. PlayStation Vue: Channel lineups compared

1:55 Close Drag Autoplay: ON Autoplay: OFF

And then there were four.

YouTube -- yes, that YouTube -- is the latest company to offer a streaming TV package that's designed to compete with traditional cable packages. It's called YouTube TV and it's available starting today for $35 per month.

The service competes directly with Sling TV (from satellite company Dish), Sony's PlayStation Vue, and AT&T's DirecTV Now, all of which offer similar streaming video packages. They're expected to be joined later in 2017 by a live TV offering from Hulu.

Unlike standard cable or satellite plans, there's no annual contract or additional hardware needed (beyond one of the devices listed above). Of course, you'll need a good broadband plan that can support HD video streaming.

How YouTube TV's channel lineup compares

For your convenience, we've created this chart that compares channel lineups for YouTube TV and the others. It's arranged in alphabetical order by channel name and lists availability according to package tier.

YouTube TV has just one $35 package, but all of the others offer more channels to people who pay more money. See the Notes section below for more details.

(Note that CNET is a division of CBS, which also owns several of the TV networks listed below, including CBS, Showtime, Pop and CBS Sports).

YouTube TV vs. Sling TV vs. DirecTV Now vs. PlayStation Vue (top 174 channels) Channel YouTube TV Sling TV Package DirecTV Now Package PlayStation Vue Package A&E No Orange, Blue Live a Little No ABC Yes Broadcast extra Yes or VOD Yes or VOD AMC Coming soon Orange, Blue Live a Little Access BBC America Coming soon Orange, Blue Live a Little Access Bravo Yes Blue Live a Little Access Cartoon Network/Adult Swim No Orange, Blue Live a Little Access CBS Yes No No Yes or VOD Cinemax No PREMIUM PREMIUM PREMIUM CNN No Orange, Blue Live a Little Access Comedy Central No Orange, Blue Live a Little No CSPAN No No Live a Little No Disney Channel Yes Orange Live a Little Access ESPN Yes Orange Live a Little Access ESPN 2 Yes Orange Live a Little Access ESPNEWS Yes Sports extra Orange Just Right Core Fox Yes Blue Yes or VOD Yes or VOD Fox News Yes No Live a Little Access FX Yes Blue Live a Little Access HBO No PREMIUM PREMIUM PREMIUM, Ultra HGTV No Orange, Blue Live a Little Access History No Orange, Blue Live a Little No Lifetime No Orange, Blue Live a Little No MLB Network No No Just Right No MSNBC Yes News extra Blue Live a Little Access MTV No Comedy extra Live a Little No NBA TV No Sports extra Go Big Core NBC Yes Blue Yes or VOD Yes or VOD NFL Network No Blue No Core NFL Red Zone No Sports extra (Blue) No PREMIUM NHL Network No Blue Go Big No Nickelodeon No No Live a Little No PBS No No No No Showtime PREMIUM PREMIUM No PREMIUM, Elite Starz No PREMIUM Gotta Have It No Syfy Yes Blue Live a Little Access TBS No Orange, Blue Live a Little Access The CW Yes No No No The Weather Channel No No Just Right No TNT No Orange, Blue Live a Little Access USA Network Yes Blue Live a Little Access Animal Planet No No Live a Little Access BBC World News Coming soon News extra Go Big Elite BET No Blue (Orange lifestyle extra) Live a Little No Boomerang No Kids extra Gotta Have It Elite CBS Sports Yes No No No CMT No Comedy extra Live a Little No CNBC Yes News extra Blue Live a Little Access Cooking Channel No Lifestyle extra Just Right Elite Destination America No No Go Big Access Discovery Channel No No Live a Little Access Discovery Family No No Go Big Access Discovery Life No No Go Big Elite Disney Junior Yes Kids extra Orange Live a Little Access Disney XD Yes Kids extra Orange Live a Little Access DIY No Lifestyle extra Go Big Access E! Yes Lifestyle extra Blue Live a Little Access Encore No No Gotta Have It No EPIX No Hollywood extra No No EPIX Hits No Hollywood extra No PREMIUM, Elite ESPN 3 Coming soon Orange No No ESPN Deportes No Spanish TV extra Orange No Elite ESPNU Yes Sports extra Orange Just Right Core Food Network No Orange, Blue Live a Little Access Fox Business Yes No Live a Little Access Fox College Sports Atlantic No No No Elite Fox College Sports Central No No No Elite Fox College Sports Pacific No No No Elite Fox Sports 1 Yes Blue Live a Little Access Fox Sports 2 Yes Blue Go Big Access Fox Sports Prime Ticket No No Just Right No Freeform Yes Orange Live a Little Access FXX Yes Blue Live a Little Access Golf Channel Yes Sports extra Blue Go Big Core Hallmark No Lifestyle extra Live a Little No HLN No News extra Live a Little Access IFC Coming soon Orange, Blue Just Right Core Investigation Discovery No No Live a Little Access Ion No No No No LMN No Lifestyle extra Go Big No MTV2 No Comedy extra Live a Little No National Geographic Yes Blue Live a Little Access NBC Sports Network Yes Blue Just Right Access Nick Jr. No Blue Live a Little No Nicktoons No Kids Extra Blue Just Right No OWN No No Just Right Access Palladia No No No Elite Science No No Just Right Access SEC Network Yes Sports extra Orange Just Right Core Spike No Comedy extra Live a Little No Sundance TV Coming soon Hollywood extra Go Big Core TCM No Hollywood extra Live a Little Core Telemundo Coming soon No Live a Little No Tennis Channel No No Go Big No TLC No No Live a Little Access Travel Channel No Orange, Blue Just Right Access TV Land No Comedy extra Live a Little No Univision No Blue (Orange Broadcast extra) Live a Little No VH1 No Lifestyle extra Live a Little No American Heroes No No Go Big Elite Audience No No Live a Little No AXS TV No Orange, Blue Live a Little No Baby First No No Live a Little No Baby TV No Kids extra No No beIN Sports No Sports extra No Core Bloomberg TV No Base Live a Little No BTN No No Just Right Core Campus Insiders No Sports extra No No Centric No No Go Big No Cheddar No Orange, Blue No No Chiller Yes No Gotta Have It Elite CNBC World No No Just Right Elite Comedy.TV No No Just Right No CSPAN 2 No No Live a Little No Duck TV No Kids extra No No El Rey Network No Orange, Blue Gotta Have It No EPIX Drive-in No Hollywood extra No No EPIX2 No Hollywood extra No No ESPN Bases Loaded No Sports extra Orange No No ESPN Buzzer Beater No Sports extra Orange No No ESPN Goal Line No Sports extra Orange No No Euro News No World News Extra No No Flama No Orange, Blue No No France 24 No World News Extra No No Fuse No No Just Right No Fusion No World News Extra Just Right Elite FX Movie Channel Yes No Go Big Elite FYI No Lifestyle extra Go Big No Galavision No Orange, Blue Live a Little No GSN No Comedy extra Just Right No Hallmark Movies & Mysteries No LIfestyle extra Live a Little No HDNet Movies No Hollywood extra No No Hi-Yah No No No Elite HSN No No No No Impact No No No Elite JusticeCentral.TV No No Just Right No Local Now Coming soon Orange, Blue No No LOGO No Comedy extra Go Big No Machinima No No No Elite Maker No Orange, Blue No No MGM-HD No No No Elite Motors TV No Sports extra No No MTV Classic No No Go Big No Nat Geo Wild Yes Blue Go Big Elite NDTV 24/7 No World News Extra No No News 18 India No World News Extra No No Newsy No Orange, Blue No No ONE World Sports No No No Elite Outdoor Channel No No No No Outside Television No Sports extra No Elite Oxygen Yes Lifestyle extra Blue Go Big Access Poker Central No No No Elite Polaris No Orange, Blue No Elite POP No No No Access QVC No No No No Revolt No No Go Big No RFD TV No No Live a Little No Russia Today No World News Extra No No Shudder PREMIUM No No No Sprout Yes No Go Big Elite Sundance Now PREMIUM No No No Teen Knick No Kids extra Blue Live a Little Elite truTV No Blue (Orange comedy extra) Live a Little Access TVG No No Go Big No Universal HD Yes No No Elite Universo Coming soon No Go Big No Univision Deportes No Sports extra Gotta Have It No Univision Mas No Blue (Orange Broadcast Extra) Just Right No Velocity HD No No Live a Little Elite VH1 Classic No No No Elite Vibrant TV No Lifestyle extra No No Viceland No Orange, Blue Live a Little No WE tv Coming soon Lifestyle extra Live a Little Access WeatherNation No No Live a Little No