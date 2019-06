David Katzmaier/CNET

Deciding to cut the cable TV cord doesn't mean you have to give up live TV. One way to watch live shows without cable is to connect an antenna. It's cheap (read: free) and effective, as long as you're willing to live with the handful of local channels available in your area. And assuming you get good reception.

If that's not good enough, and you're willing to shell out a monthly payment, you should check out a live TV streaming service. They deliver numerous familiar channels like ESPN, CNN, Fox News and TNT, as well as features like cloud DVRs and the ability to watch not only on TVs, but also on phones, tablets and computers.

Eight major services are available today: Hulu with Live TV, Google's YouTube TV, Dish Network's Sling TV, Sony's PlayStation Vue, AT&T's DirecTV Now and Watch TV, Philo and Fubo TV. They cost $15 per month and up. Our full guide has all the details, but really, it's all about the channels.

The big chart: Top 100 channels compared (updated June 27, 2019)

The main difference between each service is their channel lineups. All of them offer different slates of channels for various prices.

Most don't have as many channels as traditional cable or satellite TV packages. On the other hand, maybe they have enough for you -- especially if you're saving a bunch of money every month by not paying the cable company for channels you don't watch.

Below you'll find a chart that shows the top 100 channels across all eight services. There are actually nine listed, because Sling TV has two different "base" tiers, Orange and Blue. And if you're wondering, I chose which "top" channels made the cut. Sorry AXS TV, Discovery Life, FYI, GSN and Universal HD.

Now playing: Watch this: Live TV streaming services for cord cutters: How to choose...

Some more stuff to know about the chart:

Yes = The channel is available on the cheapest pricing tier. That price is listed next to the service's name.



= The channel is available on the cheapest pricing tier. That price is listed next to the service's name. No = The channel isn't available at all on that service. One popular channel, PBS, isn't available on any service but I listed it anyway.



= The channel isn't available at all on that service. One popular channel, PBS, isn't available on any service but I listed it anyway. $ = The channel is available for an extra fee, either a la carte or as part of a more expensive package or add-on.



= The channel is available for an extra fee, either a la carte or as part of a more expensive package or add-on. Regional sports networks



ABC, CBS, Fox, NBC, MyNetworkTV and The CW networks are not available in every city and availability of these local channels varies widely per service



PBS isn't available on any service

The chart columns are arranged in order of price, so if you can't see everything you want, try scrolling right.

Overwhelmed? An easier-to-grok Google Spreadsheet is here.

AT&T Watch TV vs. Philo vs. Sling TV vs. Hulu with Live TV vs. PS Vue vs. YouTube TV vs. DirecTV Now vs. Fubo: Top 100 channels compared Channel AT&T Watch TV ($15) Philo ($20) Sling Orange ($25) Sling Blue ($25) Hulu with Live TV ($45) PS Vue ($45) YouTube TV ($50) DirecTV Now ($50) Fubo TV ($55) Channel Total channels: 36 38 24 39 58 47 63 45 62 Total channels: ABC No No No No Yes Yes Yes Yes No ABC CBS No No No No Yes Yes Yes Yes Yes CBS Fox No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Fox NBC No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes NBC PBS No No No No No No No No No PBS CW No No No No Yes No Yes Yes Yes CW MyNetworkTV No No No No Yes Yes Yes Yes Yes MyNetworkTV





















A&E Yes Yes Yes Yes Yes No No No Yes A&E AMC Yes Yes Yes Yes No Yes Yes No Yes AMC Animal Planet Yes Yes No No Yes Yes Yes No No Animal Planet BBC America Yes Yes Yes Yes No Yes Yes No Yes BBC America BBC World News Yes Yes $ $ No $ Yes No $ BBC World News BET Yes Yes $ Yes No No No Yes Yes BET Big Ten Network No No No No Yes $ Yes $ Yes Big Ten Network Bloomberg TV No No Yes Yes No No No No No Bloomberg TV Boomerang Yes No $ $ Yes $ No Yes $ Boomerang Bravo No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Bravo Channel AT&T Watch TV ($15) Philo ($20) Sling Orange ($25) Sling Blue ($25) Hulu with Live TV ($45) PS Vue ($45) YouTube TV ($50) DirecTV Now ($50) Fubo TV ($55) Channel Cartoon Network Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Cartoon Network CBS Sports Network No No No No Yes $ Yes $ Yes CBS Sports Network Cheddar No Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Cheddar Cinemax No No No No $ $ No $ No Cinemax CMT No Yes $ $ No No No $ Yes CMT CNBC No No No $ Yes Yes Yes Yes Yes CNBC CNN Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes CNN Comedy Central Yes Yes Yes Yes No No No Yes Yes Comedy Central Cooking Channel No Yes $ $ No $ No No $ Cooking Channel C-SPAN No No No No No No No No No C-SPAN Destination America No Yes $ $ No Yes No No No Destination America Discovery Channel Yes Yes No Yes Yes Yes Yes No No Discovery Channel Disney Channel No No Yes No Yes Yes Yes Yes No Disney Channel Disney Junior No No $ No Yes Yes Yes Yes No Disney Junior Disney XD No No $ No Yes Yes Yes Yes No Disney XD DIY No Yes $ $ No $ No No $ DIY E! No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes E! EPIX No No $ $ No $ $ No No EPIX ESPN No No Yes No Yes Yes Yes Yes No ESPN ESPN 2 No No Yes No Yes Yes Yes Yes No ESPN 2 ESPNEWS No No $ No Yes $ Yes $ No ESPNEWS ESPNU No No $ No Yes $ Yes $ No ESPNU Channel AT&T Watch TV ($15) Philo ($20) Sling Orange ($25) Sling Blue ($25) Hulu with Live TV ($45) PS Vue ($45) YouTube TV ($50) DirecTV Now ($50) Fubo TV ($55) Channel Food Network Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Food Network Fox Business No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Fox Business Fox News No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Fox News Fox Sports 1 No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Fox Sports 1 Fox Sports 2 No No No Yes Yes Yes Yes $ Yes Fox Sports 2 Freeform No No Yes No Yes Yes Yes Yes No Freeform FX No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes FX FX Movie Channel No No No No Yes $ Yes Yes Yes FX Movie Channel FXX No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes FXX Golf Channel No No No $ Yes $ Yes $ Yes Golf Channel Hallmark Yes Yes $ $ No $ No Yes Yes Hallmark HBO No No No No $ $ No Yes No HBO HGTV Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes HGTV History Yes Yes Yes Yes Yes No No No Yes History HLN Yes No $ $ Yes Yes Yes Yes Yes HLN IFC Yes Yes Yes Yes No $ Yes No Yes IFC Investigation Discovery Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No Investigation Discovery Lifetime Yes Yes Yes Yes Yes No No No Yes Lifetime Lifetime Movie Network Yes Yes $ $ No No No No Yes Lifetime Movie Network Channel AT&T Watch TV ($15) Philo ($20) Sling Orange ($25) Sling Blue ($25) Hulu with Live TV ($45) PS Vue ($45) YouTube TV ($50) DirecTV Now ($50) Fubo TV ($55) Channel MLB Network No No $ $ No $ Yes No No MLB Network Motor Trend Yes Yes Yes No Yes $ Yes No No Motor Trend MSNBC No No No $ Yes Yes Yes Yes Yes MSNBC MTV Yes Yes $ $ No No No Yes Yes MTV MTV2 Yes Yes $ $ No No No No $ MTV2 National Geographic No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes National Geographic Nat Geo Wild No No No Yes Yes $ Yes Yes Yes Nat Geo Wild NBA TV No No $ $ No $ Yes No Yes NBA TV NBC Sports Network No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes NBC Sports Network Newsy No No Yes Yes No No Yes No $ Newsy NFL Network No No No Yes No $ No No Yes NFL Network NFL Red Zone No No No $ No $ No No $ NFL Red Zone NHL Network No No $ $ No No No No No NHL Network Nick Jr. No Yes $ Yes No No No Yes Yes Nick Jr. Nickelodeon Yes Yes No No No No No Yes Yes Nickelodeon Nicktoons Yes Yes $ $ No No No No $ Nicktoons OWN Yes Yes No No No Yes No No No OWN Oxygen No No No $ Yes Yes Yes Yes Yes Oxygen Paramount Network No Yes $ Yes No No No $ Yes Paramount Network Channel AT&T Watch TV ($15) Philo ($20) Sling Orange ($25) Sling Blue ($25) Hulu with Live TV ($45) PS Vue ($45) YouTube TV ($50) DirecTV Now ($50) Fubo TV ($55) Channel Science No Yes $ $ No Yes No No No Science SEC Network No No $ No Yes $ No $ No SEC Network Showtime No No $ $ $ $ $ $ $ Showtime Smithsonian No No No No Yes No Yes No Yes Smithsonian Starz No No $ $ No No $ $ No Starz Sundance TV Yes Yes $ $ No $ Yes No Yes Sundance TV Syfy No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Syfy Tastemade No Yes No No No $ Yes No No Tastemade TBS Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes TBS Telemundo No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Telemundo Tennis Channel No No $ $ No $ Yes No $ Tennis Channel TLC Yes Yes No Yes Yes Yes Yes No No TLC TNT Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes TNT Travel Channel No Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Travel Channel TruTV Yes No $ Yes Yes Yes Yes Yes Yes TruTV Turner Classic Movies Yes No $ $ Yes $ Yes Yes Yes Turner Classic Movies TV Land Yes Yes $ $ No No No $ Yes TV Land Univision No No No No No No No No Yes Univision USA Network No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes USA Network VH1 Yes Yes $ $ No No No Yes Yes VH1 Viceland Yes Yes Yes Yes Yes No No No Yes Viceland WE tv Yes Yes $ $ No Yes Yes No Yes WE tv Weather Channel No No No No No No No No Yes Weather Channel Channel AT&T Watch TV ($15) Philo ($20) Sling Orange ($25) Sling Blue ($25) Hulu with Live TV ($45) PS Vue ($45) YouTube TV ($50) DirecTV Now ($50) Fubo TV ($55) Channel

Originally published Nov. 28, 2016.

Update, May 28, 2019: Adds latest channels and pricing.