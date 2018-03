300-MHz notebook specifications

A sampling of the specifications for new 300-MHz Pentium II-based notebooks.

Dell Inspiron 7000

• 15-inch active-matrix display

• 64MB of memory

• ATI Rage LT Pro graphics chipset

• DVD-ROM drive

• 4GB hard drive

• 56-kbps modem

• 8.9 lbs

• $2,999



Dell Latitude Cpi 300 XT

• 13.3-inch active-matrix display

• NeoMagic 128-bit graphics accelerator

• 64MB of memory

• 4GB hard drive

• CD-ROM drive

• 5.8 lbs w/o CD-ROM module

• $3,199



Gateway Solo 2500 XL

• 13.3-inch active-matrix display

• 128-bit graphics accelerator

• 64MB of memory

• 6.4GB hard drive

• DVD-ROM drive

• 56-kbps PC card modem

• $3,299



Gateway Solo 5150 XL

• NeoMagic 256-bit graphics accelerator

• 14.1-inch active-matrix display

• 94MB of memory

• DVD-ROM drive

• 6.4GB hard drive

• 56-kbps PC card modem

• $3,699



Compaq Armada 6500

• 14.1-inch active-matrix screen

• 64MB of memory

• 6.4GB hard drive

• CD-ROM drive

• 12-cell lithium battery

• 1.4-inches thick

• $4,999



Compaq Armada 3500

• 13.3-inch liquid crystal display

• 64MB of memory

• DVD-ROM or CD-ROM drive

• 6.4GB hard drive

• 1.3 inches thick

• 4.4 lbs

• $3,799



Toshiba Portege 7000

• 12.1-inch active-matrix display

• 32MB of memory

• 4.3GB hard drive

• 128-bit NeoMagic graphics accelerator

• 56-kbps modem

• 4.1 lbs.

• price unknown at press time

HP OmniBook 2100

• 13.3-inch liquid crystal display

• NeoMagic 128-bit graphics accelerator

• CD-ROM drive

• 4GB hard drive

• $3,399



HP OmniBook 7150

• 14.1-inch liquid crystal display

• ATI Rage LT Pro graphics chipset

• DVD-ROM or CD-ROM drive

• 64 MB of memory

• 8.1GB hard drive

• $4,999