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My PC Restarts Frequently Unable identify Reason, Help.

by naikaniket23 / August 18, 2010 5:18 AM PDT

I have computer with configuration Intel Core 2 duo CPU, E7200@2.53GHz, 1 GB RAM, Windows Xp Professional (5.1.2600).
My PC restarts frequently I have tried various options like cleaning the RAM & Slot, updating Drives, Updating Windows, I have also checked the Motherboard for any defective component but I didn't find any I can't what to do.

I get this 'manifest.txt' it contained following details

" Server=watson.microsoft.com
UI LCID=1033
Flags=1696080
Brand=WINDOWS
TitleName=Microsoft Windows
DigPidRegPath=HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DigitalProductId
ErrorText=A log of this error has been created.
HeaderText=The system has recovered from a serious error.
Stage2URL=
Stage2URL=/dw/bluetwo.asp?BCCode=c2&BCP1=00000040&BCP2=00000000&BCP3=80000000&BCP4=00000000&OSVer=5_1_2600&SP=3_0&Product=256_1
DataFiles=C:\DOCUME~1\Aditya\LOCALS~1\Temp\WER857c.dir00\Mini081910-01.dmp|C:\DOCUME~1\Aditya\LOCALS~1\Temp\WER857c.dir00\sysdata.xml
ErrorSubPath=blue
DirectoryDelete=C:\DOCUME~1\Aditya\LOCALS~1\Temp\WER857c.dir00"

the other file is 'sysdata.xml' it contains the following-
" <?xml version="1.0" encoding="Unicode" ?>
- <SYSTEMINFO>
- <SYSTEM>
<OSNAME>Microsoft Windows XP Professional</OSNAME>
<OSVER>5.1.2600 3.0</OSVER>
<OSLANGUAGE>1033</OSLANGUAGE>
</SYSTEM>
- <DEVICES>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>ACPI Fixed Feature Button</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ACPI\FixedButton</HARDWAREID>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Intel Processor</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ACPI\GenuineIntel_-_x86_Family_6_Model_23</HARDWAREID>
<SERVICE>intelppm</SERVICE>
<DRIVER>intelppm.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Intel Processor</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ACPI\GenuineIntel_-_x86_Family_6_Model_23</HARDWAREID>
<SERVICE>intelppm</SERVICE>
<DRIVER>intelppm.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Programmable interrupt controller</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ACPI\PNP0000</HARDWAREID>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>System timer</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ACPI\PNP0100</HARDWAREID>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>High precision event timer</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ACPI\PNP0103</HARDWAREID>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Direct memory access controller</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ACPI\PNP0200</HARDWAREID>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ACPI\PNP0303</HARDWAREID>
<SERVICE>i8042prt</SERVICE>
<DRIVER>i8042prt.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Communications Port</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ACPI\PNP0501</HARDWAREID>
<SERVICE>Serial</SERVICE>
<DRIVER>serial.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Standard floppy disk controller</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ACPI\PNP0700</HARDWAREID>
<SERVICE>fdc</SERVICE>
<DRIVER>fdc.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>System speaker</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ACPI\PNP0800</HARDWAREID>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>PCI bus</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ACPI\PNP0A08</HARDWAREID>
<SERVICE>pci</SERVICE>
<DRIVER>pci.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>System CMOS/real time clock</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ACPI\PNP0B00</HARDWAREID>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>System board</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ACPI\PNP0C01</HARDWAREID>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>System board</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ACPI\PNP0C01</HARDWAREID>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>System board</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ACPI\PNP0C01</HARDWAREID>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Motherboard resources</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ACPI\PNP0C02</HARDWAREID>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Motherboard resources</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ACPI\PNP0C02</HARDWAREID>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Motherboard resources</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ACPI\PNP0C02</HARDWAREID>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Numeric data processor</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ACPI\PNP0C04</HARDWAREID>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>ACPI Power Button</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ACPI\PNP0C0C</HARDWAREID>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>ACPI Sleep Button</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ACPI\PNP0C0E</HARDWAREID>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Microsoft PS/2 Mouse</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ACPI\PNP0F03</HARDWAREID>
<SERVICE>i8042prt</SERVICE>
<DRIVER>i8042prt.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Microsoft ACPI-Compliant System</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ACPI_HAL\PNP0C08</HARDWAREID>
<SERVICE>ACPI</SERVICE>
<DRIVER>ACPI.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Plug and Play Monitor</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>Monitor\GSM4432</HARDWAREID>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Plug and Play Monitor</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>Monitor\GSM4432</HARDWAREID>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Realtek High Definition Audio</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0888&SUBSYS_8086D608&REV_1000</HARDWAREID>
<SERVICE>IntcAzAudAddService</SERVICE>
<DRIVER>RtkHDAud.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>CD-ROM Drive</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>IDE\CdRomHL-DT-ST_DVD-RAM_GH22NP20_______________1.02____</HARDWAREID>
<SERVICE>cdrom</SERVICE>
<DRIVER>cdrom.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Disk drive</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>IDE\DiskHitachi_HDS721616PLA320_________________P22OABGA</HARDWAREID>
<SERVICE>disk</SERVICE>
<DRIVER>disk.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>ISAPNP Read Data Port</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ISAPNP\ReadDataPort</HARDWAREID>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_D6088086&REV_01</HARDWAREID>
<SERVICE>RTLE8023xp</SERVICE>
<DRIVER>Rtenicxp.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Intel(R) 82801 PCI Bridge - 244E</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_00000000&REV_E1</HARDWAREID>
<SERVICE>pci</SERVICE>
<DRIVER>pci.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Intel(R) 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Controller - 27B8</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>PCI\VEN_8086&DEV_27B8&SUBSYS_00000000&REV_01</HARDWAREID>
<SERVICE>isapnp</SERVICE>
<DRIVER>isapnp.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>PCI\VEN_8086&DEV_27C0&SUBSYS_27C08086&REV_01</HARDWAREID>
<SERVICE>pciide</SERVICE>
<DRIVER>pciide.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C8</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>PCI\VEN_8086&DEV_27C8&SUBSYS_27C88086&REV_01</HARDWAREID>
<SERVICE>usbuhci</SERVICE>
<DRIVER>usbuhci.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C9</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>PCI\VEN_8086&DEV_27C9&SUBSYS_27C98086&REV_01</HARDWAREID>
<SERVICE>usbuhci</SERVICE>
<DRIVER>usbuhci.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CA</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>PCI\VEN_8086&DEV_27CA&SUBSYS_27CA8086&REV_01</HARDWAREID>
<SERVICE>usbuhci</SERVICE>
<DRIVER>usbuhci.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CB</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>PCI\VEN_8086&DEV_27CB&SUBSYS_27CB8086&REV_01</HARDWAREID>
<SERVICE>usbuhci</SERVICE>
<DRIVER>usbuhci.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB2 Enhanced Host Controller - 27CC</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>PCI\VEN_8086&DEV_27CC&SUBSYS_27CC8086&REV_01</HARDWAREID>
<SERVICE>usbehci</SERVICE>
<DRIVER>usbehci.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D0</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>PCI\VEN_8086&DEV_27D0&SUBSYS_00000000&REV_01</HARDWAREID>
<SERVICE>pci</SERVICE>
<DRIVER>pci.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D2</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>PCI\VEN_8086&DEV_27D2&SUBSYS_00000000&REV_01</HARDWAREID>
<SERVICE>pci</SERVICE>
<DRIVER>pci.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>PCI\VEN_8086&DEV_27D8&SUBSYS_D6088086&REV_01</HARDWAREID>
<SERVICE>HDAudBus</SERVICE>
<DRIVER>HDAudBus.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Intel(R) 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller - 27DA</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>PCI\VEN_8086&DEV_27DA&SUBSYS_D6088086&REV_01</HARDWAREID>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>PCI\VEN_8086&DEV_27DF&SUBSYS_27DF8086&REV_01</HARDWAREID>
<SERVICE>pciide</SERVICE>
<DRIVER>pciide.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Intel(R) G33/G31/P35 Express Chipset Processor to I/O Controller - 29C0</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>PCI\VEN_8086&DEV_29C0&SUBSYS_00000000&REV_10</HARDWAREID>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Intel(R) G33/G31/P35 Express Chipset PCI Express Root Port - 29C1</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>PCI\VEN_8086&DEV_29C1&SUBSYS_00000000&REV_10</HARDWAREID>
<SERVICE>pci</SERVICE>
<DRIVER>pci.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>PCI\VEN_8086&DEV_29C2&SUBSYS_29C28086&REV_10</HARDWAREID>
<SERVICE>ialm</SERVICE>
<DRIVER>igxpmp32.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Primary IDE Channel</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>Intel-27df</HARDWAREID>
<SERVICE>atapi</SERVICE>
<DRIVER>atapi.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Primary IDE Channel</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>Intel-27c0</HARDWAREID>
<SERVICE>atapi</SERVICE>
<DRIVER>atapi.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Secondary IDE Channel</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>Intel-27c0</HARDWAREID>
<SERVICE>atapi</SERVICE>
<DRIVER>atapi.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>ACPI Multiprocessor PC</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>acpiapic_mp</HARDWAREID>
<SERVICE>\Driver\ACPI_HAL</SERVICE>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Logical Disk Manager</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ROOT\DMIO</HARDWAREID>
<SERVICE>dmio</SERVICE>
<DRIVER>dmio.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Volume Manager</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ROOT\FTDISK</HARDWAREID>
<SERVICE>ftdisk</SERVICE>
<DRIVER>ftdisk.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Audio Codecs</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>MS_MMACM</HARDWAREID>
<SERVICE>audstub</SERVICE>
<DRIVER>audstub.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Legacy Audio Drivers</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>MS_MMDRV</HARDWAREID>
<SERVICE>audstub</SERVICE>
<DRIVER>audstub.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Media Control Devices</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>MS_MMMCI</HARDWAREID>
<SERVICE>audstub</SERVICE>
<DRIVER>audstub.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Legacy Video Capture Devices</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>MS_MMVCD</HARDWAREID>
<SERVICE>audstub</SERVICE>
<DRIVER>audstub.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Video Codecs</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>MS_MMVID</HARDWAREID>
<SERVICE>audstub</SERVICE>
<DRIVER>audstub.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>WAN Miniport (L2TP)</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ms_l2tpminiport</HARDWAREID>
<SERVICE>Rasl2tp</SERVICE>
<DRIVER>rasl2tp.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>WAN Miniport (IP)</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ms_ndiswanip</HARDWAREID>
<SERVICE>NdisWan</SERVICE>
<DRIVER>ndiswan.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>WAN Miniport (PPPOE)</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ms_pppoeminiport</HARDWAREID>
<SERVICE>RasPppoe</SERVICE>
<DRIVER>raspppoe.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>WAN Miniport (PPTP)</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ms_pptpminiport</HARDWAREID>
<SERVICE>PptpMiniport</SERVICE>
<DRIVER>raspptp.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Packet Scheduler Miniport</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ms_pschedmp</HARDWAREID>
<SERVICE>PSched</SERVICE>
<DRIVER>psched.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Packet Scheduler Miniport</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ms_pschedmp</HARDWAREID>
<SERVICE>PSched</SERVICE>
<DRIVER>psched.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Direct Parallel</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ms_ptiminiport</HARDWAREID>
<SERVICE>Raspti</SERVICE>
<DRIVER>raspti.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Terminal Server Device Redirector</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ROOT\RDPDR</HARDWAREID>
<SERVICE>rdpdr</SERVICE>
<DRIVER>rdpdr.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Terminal Server Keyboard Driver</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ROOT\RDP_KBD</HARDWAREID>
<SERVICE>TermDD</SERVICE>
<DRIVER>termdd.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Terminal Server Mouse Driver</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>ROOT\RDP_MOU</HARDWAREID>
<SERVICE>TermDD</SERVICE>
<DRIVER>termdd.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Plug and Play Software Device Enumerator</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>root\swenum</HARDWAREID>
<SERVICE>swenum</SERVICE>
<DRIVER>swenum.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Microcode Update Device</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>root\update</HARDWAREID>
<SERVICE>update</SERVICE>
<DRIVER>update.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Microsoft System Management BIOS Driver</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>root\mssmbios</HARDWAREID>
<SERVICE>mssmbios</SERVICE>
<DRIVER>mssmbios.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Generic volume</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>STORAGE\Volume</HARDWAREID>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Generic volume</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>STORAGE\Volume</HARDWAREID>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Generic volume</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>STORAGE\Volume</HARDWAREID>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Generic volume</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>STORAGE\Volume</HARDWAREID>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Microsoft Kernel Audio Splitter</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>SW\{2f412ab5-ed3a-4590-ab24-b0ce2aa77d3c}</HARDWAREID>
<SERVICE>splitter</SERVICE>
<DRIVER>splitter.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Microsoft Kernel Acoustic Echo Canceller</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>SW\{4245ff73-1db4-11d2-86e4-98ae20524153}</HARDWAREID>
<SERVICE>aec</SERVICE>
<DRIVER>aec.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Microsoft Kernel GS Wavetable Synthesizer</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>SW\{6c1b9f60-c0a9-11d0-96d8-00aa0051e51d}</HARDWAREID>
<SERVICE>swmidi</SERVICE>
<DRIVER>swmidi.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Microsoft Kernel DLS Synthesizer</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>SW\{8c07dd50-7a8d-11d2-8f8c-00c04fbf8fef}</HARDWAREID>
<SERVICE>DMusic</SERVICE>
<DRIVER>DMusic.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Microsoft Kernel System Audio Device</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>SW\{a7c7a5b0-5af3-11d1-9ced-00a024bf0407}</HARDWAREID>
<SERVICE>sysaudio</SERVICE>
<DRIVER>sysaudio.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Microsoft Kernel Wave Audio Mixer</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>SW\{b7eafdc0-a680-11d0-96d8-00aa0051e51d}</HARDWAREID>
<SERVICE>kmixer</SERVICE>
<DRIVER>kmixer.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Microsoft WINMM WDM Audio Compatibility Driver</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>SW\{cd171de3-69e5-11d2-b56d-0000f8754380}</HARDWAREID>
<SERVICE>wdmaud</SERVICE>
<DRIVER>wdmaud.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>Microsoft Kernel DRM Audio Descrambler</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>SW\{eec12db6-ad9c-4168-8658-b03daef417fe}</HARDWAREID>
<SERVICE>drmkaud</SERVICE>
<DRIVER>drmkaud.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>USB Root Hub</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>USB\ROOT_HUB&VID8086&PID27CB&REV0001</HARDWAREID>
<SERVICE>usbhub</SERVICE>
<DRIVER>usbhub.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>USB Root Hub</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>USB\ROOT_HUB&VID8086&PID27CA&REV0001</HARDWAREID>
<SERVICE>usbhub</SERVICE>
<DRIVER>usbhub.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>USB Root Hub</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>USB\ROOT_HUB&VID8086&PID27C9&REV0001</HARDWAREID>
<SERVICE>usbhub</SERVICE>
<DRIVER>usbhub.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>USB Root Hub</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>USB\ROOT_HUB&VID8086&PID27C8&REV0001</HARDWAREID>
<SERVICE>usbhub</SERVICE>
<DRIVER>usbhub.sys</DRIVER>
</DEVICE>
- <DEVICE>
<DESCRIPTION>USB Root Hub</DESCRIPTION>
<HARDWAREID>USB\ROOT_HUB20&VID8086&PID27CC&REV0001</HARDWAREID>
<SERVICE>usbhub</SERVICE>
<DRIVER>usbhub.sys</DRIVER>
</DEVICE>
</DEVICES>
- <DRIVERS>
- <DRIVER>
<FILENAME>acpi.sys</FILENAME>
<FILESIZE>187776</FILESIZE>
<CREATIONDATE>04-14-2008 12:00:00</CREATIONDATE>
<VERSION>5.1.2600.5512</VERSION>
<MANUFACTURER>Microsoft Corporation</MANUFACTURER>
<PRODUCTNAME>Microsoft

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Tried The Usuals?
by Grif Thomas Forum moderator / August 18, 2010 8:05 AM PDT

1. Because heat can frequently cause such issues, use compressed air to blow out all the dust from around the processor, the heatsink, the power supply, and all vents and fans?

2. Checked to make sure all fans are functioning, especially the CPU fan?

3. If a desktop, try swapping in a known good power supply.

4. Scanned for malware with a program like Malwarebytes or Superantispyware?

Hope this helps.

Grif

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Tried The Usuals
by naikaniket23 / August 20, 2010 5:55 PM PDT
In reply to: Tried The Usuals?

Thanks Grif,
1. I have already checked my CPU for dust there was dust but even after cleaning I am facing the same problem.
2. I will check the fans.
3. Can you pls explain what do you mean by swaping.
4. I have installed avg antivirus can you pls recommend any other scanner

Thank You.

Aniket

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Other Good Antimalware Tools Were Given
by Grif Thomas Forum moderator / August 23, 2010 2:06 AM PDT
In reply to: Tried The Usuals

If you want actual links to those tools, here they are:

Malwarebytes Antimalware

SUPERAntispyware Removal Tool

As to "swapping in a known good power supply", it means replacing your current power supply with a different one.. If you've got a "good" power supply laying around somewhere, or maybe a friend has one that's not being use, then put it in the problem computer. It may fix the issue. If you don't have one laying around, then you may need to purchase a new one to replace the old one.

Hope this helps.

Grif

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Blue-Screen Technical Information
by naikaniket23 / September 8, 2010 5:19 AM PDT

Hi,
Thank you for the links I will try it. I got the same problem again this time as I disabled the restart option I got the message with blue screen:

'Here is the totality of the blue-screen message:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.

If this is the first time you've seen this Stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:

Check to be sure you have adequate disk space. If a driver is identified in the Stop message, disable the driver or check with the manufacturer for driver updates. Try changing video adapters.

Check with your hardware vendor for any BIOS updates. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup options, and then select Safe Mode.

Technical information:
stop :0x0000008E(0xC0000005,0x804EF75B,0xA8986688,0x00000000)'


Can you pls elpore it.

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(NT) Yep, Run Those Scanners In Safe Mode & "Normal" Windows
by Grif Thomas Forum moderator / September 8, 2010 8:18 AM PDT
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