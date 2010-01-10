I'll give you the answer the gamers usually take months to figure out.
GET WIRED.
As long as you us wifi you see drops.
And let's say you can't run the wire? Then a powerline bridge. Here's one of many out there -> http://www.amazon.com/Netgear-XEB1004-100NAS-Xeb1004-85Mpbs-Switch/dp/B0015U0FE0/ref=pd_cp_e_3
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Bob
I HAVE AT&T DSL LITE INTERNET SERVICE, WITH A 2-WIRE WIRELESS ROUTER. I USE IT FOR HOME INTERNET AND GAMING WITH MY PS3 ONLINE. THE PROBLEM IS THAT ALTHOUGH I CAN PLAY CODMW2 ONLINE WITHOUT MANY PROBLEMS IS DOES KICK ME OFF ABOUT TWICE AN HOUR. ALSO IF MY WIFE IS ON HER LAPTOP, AND I AM PLAYING PS3 ONLINE IT SEEMS TO SLOW ME DOWN AND KILLS MY SIGNAL STRENGTH.
I WAS THINKING ABOUT GETTING THE D-Link - Xtreme N Wireless-N Gigabit Router. MY QUESTIONS ARE AS FOLLOWS
1. IS THIS ROUTER COMATIBLE WITH AT&T DSL SERVICE OR DO YOU HAVE TO USE ONLY WHAT THEY SELL YOU???
2. WILL THIS HELP MY PROBLEM????
3 IF THIS WILL NOT HELP ME, AND USING A DIFFERENT INTERNET SERVICE IS OUT OF THE QUESTION WHAT ELSE CAN I DO?