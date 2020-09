Vacuna contra la influenza: Dónde vacunarte manera económica o gratuita

Portland Press Herald/Getty Images

"Nunca me enfermo" y "de todos modos, la vacuna contra la gripe no funciona" son solo dos de las excusas comunes para no vacunarse contra la gripe, y yo mismo las he usado cuando llega la temporada de gripe. Por la razón que sea, las personas patean, gritan y lloran con tal de no vacunarse, a pesar de que hacerlo es la mejor manera de protegerse de la enfermedad.

Sin duda, hay otras medidas que puedes tomar para protegerte del virus, como lavarte las manos con regularidad y, en la era del coronavirus, usar una mascarilla y mantener tu distancia de otras personas.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) no oculta el hecho de que la vacuna contra la gripe no es perfecta (ninguna vacuna lo es), pero la realidad es que la vacuna contra la gripe sí funciona y sigue siendo el método de prevención más eficaz para el virus de la influenza.

En este artículo, aprenderás dónde encontrar vacunas económicas y gratuitas contra la gripe, así como más información sobre por qué realmente necesitas una vacuna y por qué vacunarse contra la gripe es "más importante que nunca" en 2020.

¿Debería vacunarme contra la gripe durante la pandemia de coronavirus?

Sarah Tew/CNET

Vacunarte contra la gripe o influenza este año es muy importante, y no porque la vacuna pueda protegerte de la COVID-19 (no puede), sino porque ayudaría a evitar que nuestros hospitales se desborden. Cada año, la gripe lleva al hospital a cientos de miles de personas, debido tanto a la gripe en sí misma como a complicaciones relacionadas con ella (por ejemplo, la neumonía).

Nabeel Chaudhary, médico internista de Manhattan Specialty Care, dice que todas las personas que puedan deberían recibir la vacuna contra la gripe este año, a pesar de que el nuevo coronavirus aún esté circulando. Considéralo como una "salida indispensable" fuera de tu hogar.

Para optimizar la salud y la seguridad, todas las personas que se vacunen contra la gripe deben "utilizar todas las medidas de precaución recomendadas, incluidos desinfectante de manos y [el uso de] mascarillas cuando salen de casa para vacunarse y por cualquier otro motivo", dice Chaudhary. "Estas medidas ayudarán a prevenir la propagación de COVID-19 y de la gripe".

Recuerda que puedes vacunarte contra la gripe cuando "vayas al médico por cualquier otro motivo", dice Chaudhary. Por ello, si ya tienes una cita programada para otra cosa, minimiza tus viajes a la clínica vacunándote contra la gripe ese mismo día. Si no te sientes cómodo yendo al consultorio de un médico, prueba con una farmacia o una clínica de atención rápida, dice Chaudhary.

¿Dónde puedo encontrar vacunas contra la gripe cerca de mi hogar?

La mayoría de las farmacias locales ofrecen vacunas contra la gripe, así como las farmacias y las clínicas de atención rápida. Todas las principales cadenas de farmacias de Estados Unidos (CVS, Rite Aid, Walgreens, Walmart, Kroger) ofrecen vacunas contra la gripe en la mayoría de sus locales en todo el país.

Cada una cuenta con su propio buscador de farmacias:

Tu farmacia local probablemente también ofrezca vacunas contra la gripe.

También puedes preguntar a tu médico de cabecera sobre la vacunación contra la gripe. Muchas clínicas de atención de urgencia también ofrecen vacunas contra la gripe, pero es posible que tengas que hacerles un copago.

El CDC ofrece un práctico buscador de vacunas contra la gripe que funciona según tu código postal: pruébalo aquí.

¿Puedo vacunarme gratis contra la gripe?

A veces, pero no siempre.

Si tienes seguro, puedes obtener una vacuna contra la gripe con descuento o gratis en casi cualquier lugar, incluidas farmacias locales, cadenas de farmacias y el consultorio de tu médico de cabecera.

Si acudes a una clínica de atención de urgencia, puede que la vacuna en sí sea gratuita o tenga un descuento, pero es probable que debas hacer un copago. Y en el consultorio de tu médico, probablemente te ofrezcan la inyección de manera gratuita, pero debas pagar por la visita al consultorio si tu seguro no la cubre; toma en cuenta todo esto al considerar tus opciones.

Dónde vacunarte contra la gripe si no tienes seguro

Si no tienes seguro, el mejor lugar para que te vacunes contra la gripe suele ser una farmacia, según Jocelyn Konrad, vicepresidenta ejecutiva de farmacia y operaciones minoristas de Rite Aid. El costo suele oscilar entre US$30 y US$40, pero no habrá copago ni tarifa de visita al consultorio, como sería el caso si acudes a un consultorio de atención primaria tradicional.

Algunas farmacias ofrecen descuentos o promociones para incentivar el uso de vacunas contra la gripe, como el cupón de "US$5 de descuento por compras de US$25" que entrega CVS cuando te pones la vacuna contra la gripe.

¿Cuándo debo vacunarme contra la gripe?

El momento ideal para que te vacunes es antes de que se inicie la temporada de gripe y antes de que la gripe comience a propagarse en tu comunidad, dijo Konrad a CNET.

El CDC recomienda que las personas se vacunen contra la gripe hacia finales de octubre, pero incluso si lo haces después de esa fecha, la vacuna aún te protegerá. Muchas farmacias y consultorios médicos comienzan a ofrecer vacunas contra la gripe desde principios de septiembre.

Lee más: Mitos y realidades sobre la vacuna de la gripe o influenza

Vacunas para bebés y niños

Los niños pequeños y los bebés tienen un mayor riesgo de contraer la gripe, por lo que es aún más importante que sean vacunados. Sin embargo, los menores de 6 meses no pueden recibir la vacuna, por lo que las familias con bebés deben tomar precauciones adicionales.

Los padres y cuidadores de niños menores de seis meses deben vacunarse para evitar contraer la gripe y transmitirla a un bebé. Y toda persona que entre en contacto con un bebé pequeño también debe vacunarse.