Amazon va de frente contra Peloton con su Prime Bike de US$499

¿Te mueres por una bici estática de Peloton, pero no soportas su elevado precio? Si estás dispuesto a renunciar a algunas funciones inteligentes y una pantalla enorme, la nueva Prime Bike de Amazon cuesta US$500 y podría ser la respuesta. Ese precio es realmente atractivo, si consideras que la Peloton Bike cuesta US$1,895 y su Bike Plus, US$2,495. Incluso la mayoría de las alternativas a Peloton todavía cuestan alrededor de US$1,000 y más. Sin embargo, no esperes el mismo nivel de características y funciones que obtendrías con una Peloton.

Amazon se asoció con la empresa de fitness Echelon para esta bicicleta. Y aunque ha sido apodada Prime Bike, su nombre oficial es EX-Prime Smart Connect Bike. Cuesta US$499 y está disponible ahora, aunque al momento de la redacción aparecía como "agotada". Con la compra, obtienes una prueba gratuita de 30 días de la Membresía United de Echelon, que brinda acceso a clases de acondicionamiento físico en vivo y a la carta, además de programas de entrenamiento.

Al igual que Peloton, con Prime Bike debes pagar más por un servicio de membresía para obtener acceso a clases por video y aprovechar al máximo tu experiencia en una bicicleta estática. A diferencia de Peloton, la Prime Bike no tiene una pantalla adjunta, por lo que deberás proporcionarla tú mismo con un teléfono o tableta.

Echelon anunció la nueva bici de Amazon el martes 22 de septiembre y según el anuncio, Amazon se acercó a Echelon para crear una bicicleta de spinning económica. Aunque lleva el nombre de Amazon, no hay indicios de que esta bicicleta se vincule con ninguno de los servicios Prime de Amazon, como Prime video o la famosa asistente digital de la compañía, Alexa. Echelon creó anteriormente una bicicleta similar al mismo precio para Walmart.

Amazon no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNET.

