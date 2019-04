Zuckerberg quiere leyes globales para combatir el contenido dañino

James Martin/CNET

Parece que Facebook quiere algunas reglas en torno a la regulación.

Al menos eso es lo que Mark Zuckerberg quiso hacer entender en una columna de opinión publicada el sábado en The Washington Post. En ella, el jefe de la red social más grande del mundo dice que compañías como la suya tienen "inmensas responsabilidades" sobre temas como proteger los datos de los usuarios, luchar contra la desinformación y gestionar los anuncios políticos en sus plataformas. Pero añade que las empresas necesitan alguna orientación.

"Los legisladores a menudo me dicen que tenemos demasiado poder sobre la opinión general", escribe Zuckerberg, "y francamente estoy de acuerdo. He llegado a creer que no deberíamos tomar tantas decisiones importantes sobre esto por nuestra cuenta".

Más adelante en el artículo dice, "necesitamos un papel más activo por parte de los gobiernos y los reguladores".

Al igual que Google, YouTube y otras compañías de tecnología, Facebook se ha enfrentado a la supervisión gubernamental después de escándalos relacionados con el discurso del odio, intromisiones electorales, filtraciones de datos de clientes y otros problemas.

Zuckerberg ha dicho previamente que aceptaría la regulación, pero solo si es del tipo correcto. En el artículo de opinión del sábado, el presidente ejecutivo da una idea del tipo de cosas que tiene en mente y señala cuatro áreas que necesitan una nueva regulación: el contenido dañino, la integridad electoral, la privacidad y la portabilidad de datos.

Respecto al contenido dañino, Zuckerberg plantea la idea de crear organismos que establezcan pautas y garanticen que las empresas las cumplen.

"La idea es que organismos de terceros establezcan normas sobre la distribución de contenido dañino y que controlen a las empresas con respecto a esas normas", escribe. "La regulación podría establecer puntos de referencia para lo que está prohibido y requerir que las empresas creen sistemas para mantener el contenido dañino bajo control". También dice que las empresas deberían publicar informes de transparencia trimestrales.

Del mismo modo, la protección de la integridad electoral requiere directrices. "Decidir si un anuncio es político no siempre es sencillo", escribe Zuckerberg. "Nuestros sistemas serían más efectivos si la regulación creara estándares comunes para verificar a los políticos".

Zuckerberg dice que las leyes actuales sobre la publicidad política en línea se quedan cortas porque se enfocan en los candidatos y las campañas, pero no en aquellos que desean sembrar discordia e interferir en las elecciones. Y algunas leyes se aplican solo durante las elecciones, dice, y "las campañas de información son ininterrumpidas".

Zuckerberg escribe: "la legislación debe actualizarse para reflejar la realidad de las amenazas y establecer estándares para toda la industria". La protección de privacidad efectiva también requeriría un "marco global armonizado", dice Zuckerberg.

"Las personas de todo el mundo han pedido una regulación integral de la privacidad en línea con el Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea, y estoy de acuerdo", escribe Zuckerberg.

"También creo que un marco global común, en lugar de una regulación que varía significativamente según el país y el estado, asegurará que Internet no se fracture, que los empresarios puedan crear productos que sirvan a todos y que todos reciban las mismas protecciones".

Dicha regulación "debería proteger tu derecho a elegir cómo se utiliza tu información, al tiempo que permite a las empresas utilizar la información con fines de seguridad y proporcionar servicios", escribe Zuckerberg. También dice que debería establecer un método para responsabilizar a las empresas mediante sanciones.

Zuckerberg escribe que la portabilidad de los datos también debería recibir tratamiento bajo estos estándares que plantea. "Si compartes datos con un servicio, deberías poder moverlos a otro", dice. "Esto permite a las personas elegir y permite a los desarrolladores innovar y competir".

Sin embargo, agrega que "esto requiere reglas claras sobre quién es responsable de proteger la información cuando se mueve entre los servicios".

Reproduciendo: Mira esto: Oculus Rift S: Primeras impresiones de las gafas de VR...