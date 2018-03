Zuckerberg promete cambios en Facebook a raíz del escándalo Cambridge Analytica

James Martin/CNET

Mark Zuckerberg ha roto el silencio.

Después de cinco días de no decir ni pío acerca del escándalo Cambridge Analytica, una firma de consultoría que hizo uso indebido de los datos de 50 millones de usuarios de Facebook, el presidente ejecutivo de Facebook dice que la empresa está tomando pasos para asegurarse que este tipo de explotación de datos no ocurra de nuevo.

Para empezar, Zuckerberg dijo que Facebook "investigará" todos los apps que tienen acceso a grandes cantidades de datos y restringirá aun más el acceso de los desarrolladores.

"Tenemos la responsabilidad de proteger tus datos, y si no podemos hacerlo, entonces no merecemos servirte", escribió Zuckerberg en un post de su página en Facebook. "He estado trabajando para entender exactamente qué pasó y cómo asegurarme de que esto no pase de nuevo".

El comunicado es el primer comentario público que ha hecho Zuckerberg con respecto al tema desde que inició la controversia el pasado viernes. Facebook reveló entonces que los datos de millones de usuarios se utilizaron sin su consentimiento por Cambridge Analytica, una firma de consultoría que fue contratada por la campaña presidencial de Donald Trump.

Los datos fueron recolectados originalmente por el académico de la Universidad de Cambridge Aleksandr Kogan para una app de personalidad. El profesor recogió los datos de manera legítima, pero luego violó las políticas de Facebook al darle esta información a Cambridge Analytica. Facebook se dio cuenta de esta violación en 2015, pero no la dio a conocer al público. Facebook, en cambio, le exigió a todas las partes destruir la información. Pero ahora hay alegaciones de que no se destruyeron todos los datos.

"Esta fue una violación de confianza entre Kogan, Cambridge Analytica y Facebook", dijo Zuckerberg. "Pero fue también una violación de confianza entre Facebook y la gente que comparte sus datos con nosotros y espera que nosotros los protejamos. Necesitamos arreglar esto".