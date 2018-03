Agrandar Imagen Oli Scarff/AFP/Getty Images

El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, publicó el domingo anuncios de página completa en varios periódicos de EE.UU. y el Reino Unido, disculpándose por la participación de su compañía en el creciente escándalo de datos de Cambridge Analytica.

"Es posible que hayas escuchado sobre una aplicación de prueba construida por un investigador universitario que filtró datos de Facebook de millones de personas en 2014", dijo Zuckerberg en los anuncios firmados, refiriéndose a la firma de análisis de datos acusada de utilizar indebidamente la información de usuarios de la red social durante la campaña electoral de Estados Unidos en 2016.

"Esto fue un abuso de confianza, y lamento no haber hecho más en ese momento. Ahora estamos tomando medidas para garantizar que esto no vuelva a suceder", escribió Zuckerberg en anuncios publicados en The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal, así como The Observer del Reino Unido, The Sunday Times, entre otros.

La disculpa de Zuckerberg sigue a la noticia de la semana pasada de que la información de más de 50 millones de usuarios de Facebook se obtuvo sin permiso por parte de Cambridge Analytica, una consultora de análisis de datos contratada por la campaña Trump para las elecciones presidenciales de 2016.

Los datos se obtuvieron después de que aproximadamente 300,000 usuarios instalaron una aplicación de prueba de personalidad llamada "thisisyourdigitallife" que fue diseñada por Aleksandr Kogan, un investigador de la Universidad de Cambridge. Las reglas de la red social en ese momento permitieron a Kogan acceder a los datos de "decenas de millones" de los amigos de los usuarios iniciales, y este luego compartió la información con Cambridge Analytica.

El escándalo ha sacudido al gigante de las redes sociales, derribando casi US$50,000 millones del valor de mercado de la empresa de 14 años la semana pasada. También ha provocado llamados para que Zuckerberg comparezca ante del Congreso.

Los anuncios aparecieron el mismo día en que Reuters publicó los resultados de una encuesta que encontró que pocos estadounidenses confían en que Facebook obedezca las leyes de privacidad de los EE.UU. Solo el 41 por ciento de los encuestados cree que Facebook obedece las leyes que protegen la información personal de los estadounidenses, en comparación con un 66 por ciento que dijo confiar en Amazon, un 62 por ciento que confía en Google, un 60 por ciento en Microsoft y un 47 por ciento en Yahoo –que ha sufrido perdidas de correos electrónico y varios ataques en los últimos años.

Los anuncios, que no mencionaban a Cambridge Analytica por su nombre, intentaron asegurar a los usuarios que Facebook ya había tomado medidas para evitar que ocurra una violación de privacidad similar en el futuro.

"También estamos investigando cada aplicación que tenía acceso a grandes cantidades de datos antes de que solucionáramos esto. Esperamos que haya otras", dijo Zuckerberg. "Y cuando las encontremos, las prohibiremos y se lo diremos a todos los afectados".