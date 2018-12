Zuckerberg, Musk y bitcoin: Los mayores escándalos tech de 2018

Este ha sido un año de muchas bajas para la industria de la tecnología. La lista de metidas de patas en este sector es larga. Y muchos de estos escándalos se topan con la política porque Facebook, Twitter, Google y Reddit se han convertido en la zona cero de interferencia en las elecciones, noticias falsas, hackeos y batallas de troll.

Y es que no puedes esperar de un año que comenzó con Logan Paul, entonces una de las más grandes estrellas de YouTube, publicando un video con escenas irreverentes cuando se topó con una persona muerta en un bosque japonés.

Y la cosa sólo se puso peor. El 2018 fue testigo de hackeos masivos de Facebook, audiencias frente al Congreso de Estados Unidos y una multa de US$20 millones que le impuso la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. contra Elon Musk por sus tuits sobre reprivatizar Tesla.

Y esto no incluye siquiera otras metidas de pata como las de bitcoin, Uber y MoviePass.

Así que, tomen un respiro porque la lista es larga. Abajo listamos algunos de los escándalos más sonados, pero puedes ver la galería de abajo para conocer aun más metidas de pata del mundo tech.

Ahora sí, empezamos este recuento con la esperanza de que 2019 sea un año mejor.

El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que su resolución de año nuevo era arreglar Facebook. Y, ahora, es muy posible que esté de acuerdo de que no ha logrado su cometido. En marzo, The New York Times y la edición dominical The Observer de The Guardian publicaron un reportaje que señalaba que la gigante de redes sociales había encubierto una filtración masiva de los datos de sus usuarios, como sus nombres, sus correos electrónicos, sus gustos y sus amigos. El hecho afectó a más de 87 millones de personas. El escándalo se empeoró cuando se supo que Cambridge Analytica, la consultoría que uso mal uso de los datos, había trabajado en la campaña presidencial de Donald Trump en 2016. Es más, Facebook no reveló este año sino hasta tres años después. Zuckerberg tuvo que comparecer ante el Congreso de Estados Unidos para dar su primer testimonio público frente al Senado y la Cámara de Representantes.

Ciao Google Plus

Google Plus tuvo un inicio más prometedor que otros intentos fallidos de una red social de Google, como Google Wave y Orkut. Aun así, Google Plus no pudo evitar el fracaso cuando la matriz anunció sus planes de cerrar la red social debido a una vulnerabilidad que expuso los datos de medio millón de personas. Google Plus debutó en 2011 con bombo y platillo. Era un proyecto que apuntaba a competir con Facebook. Google extendió los tentáculos de Google Plus a todo, desde Gmail y Google Fotos hasta los resultados de búsqueda y Android en un intento por atraer a los usuarios ya existentes de Google. Sin embargo, esto no fue suficiente y el servicio se ganó el apodo de "pueblo fantasma". Cualquier habitante restante de esta ciudad fantasma la tendrá que desalojar el 19 de agosto de 2019, cuando Google Plus clausurará oficialmente.