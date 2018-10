Zuckerberg: Los usuarios compartirán más en Historias que en Noticias

James Martin

Facebook dijo esta semana que los usuarios de su plataforma clásica comparten más de 1,000 millones de Historias, es decir Facebook Stories, todos los días.

Y esa cifra solo crecerá, indicó su presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg.

"No sé si hemos dado alguna métrica sobre el tiempo invertido ... Pero lo que puedo decir es que todas las tendencias que vemos sugieren que en un futuro no muy lejano, las personas compartirán más en Historias que en Noticias (es decir el News Feed)", dijo Zuckerberg durante una llamada con los analistas después de anunciar resultados mixtos para su tercer trimestre fiscal del 2018. Entre las razones de este crecimiento, dijo Zuckerberg, está el hecho de que "la gente se siente más cómoda [compartiendo] cuando saben que su contenido solo será visto por un grupo más pequeño y cuando su contenido no estará disponible por siempre".

Facebook le copió esta función a Snapchat –no solo para su app clásico sino también para Instagram, Messenger y WhatsApp– y efectivamente frenó el crecimiento del app de mensajes efímeros.

Ahora que Historias es tan popular en Facebook, los ejecutivos reconocen que tienen una pequeña complicación: cómo monetizar dicha función.

Sheryl Sandberg, directora general de operaciones de Facebook, explicó que al ser un formato de publicidad bastante nueva para los anunciantes, Facebook aún está aprendiendo cómo ganar dinero de las Stories.

"Un anuncio en el News Feed es diferente a un anuncio en las Stories de Instagram o Facebook, que son diferentes que los anuncios en Facebook Watch, que deberían ser solo de vídeo", dijo Sandberg en la misma llamada. "Crear estos anuncios en formatos nuevos es realmente difícil y costoso para los anunciantes. Así que estamos trabajando duro en el desarrollo de herramientas que faciliten la creación de estos formatos".

Por su parte, Zuckerberg es optimista acerca de la oportunidad de generar ingresos por los anuncios en Historias que, según él, será más grande que en la cronología de Noticias.

"No puedo decirles cual será el periodo de tiempo, pero estamos bastante bien posicionados a largo plazo, porque que las Historias ya lideran en casi todos los países", dijo Zuckerberg sobre el producto que podría ser la nueva manera de ganar dinero para la compañía reemplazando al venerable News Feed.