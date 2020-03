Zuckerberg entrevista al Doctor Fauci sobre la crisis del coronavirus

Captura de pantalla: Queenie Wong/CNET

El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, entrevistó al Dr. Anthony Fauci, el experto líder en enfermedades infecciosas del país, el jueves 19 de marzo sobre el brote del nuevo coronavirus.

Zuckerberg le hizo a Fauci, quien dirige el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, una variedad de preguntas sobre cómo el virus puede afectar a las personas más jóvenes en el desarrollo de una vacuna.

La entrevista de aproximadamente 40 minutos se transmitió en vivo por Facebook el mismo día que la Iniciativa Chan Zuckerberg, una organización filantrópica dirigida por Zuckerberg y su esposa, la Dra. Priscilla Chan, dijo que se estaba asociando con California para aumentar la capacidad de pruebas de coronavirus en el Área de la Bahía de San Francisco.

Facebook también ha estado lanzando un nuevo centro para la información sobre el coronavirus que aparecerá en la parte superior de las Noticias de los usuarios. La característica podría ayudar a dirigir a las personas a información más precisa a medida que las teorías de conspiración y los engaños sobre el virus continúan propagándose.

Aquí hay cinco puntos destacables de la entrevista del jueves:

1. Los jóvenes deben tomar en serio el brote del coronavirus

Como grupo, es poco probable que los jóvenes se enfermen gravemente de COVID-19 (la enfermedad respiratoria causada por el virus), pero aún pueden infectarse por el virus y posiblemente transmitirlo a los ancianos y otras personas que corren un mayor riesgo de morir. de la enfermedad

"Aunque puede haber síntomas mínimos o ningún síntoma, se convierten en el vector para infectar a las personas que son vulnerables", dijo Fauci a Zuckerberg.

El coronavirus ha contagiado a más de 234,000 personas en todo el mundo y al menos 9,800 personas han muerto. Los síntomas de la enfermedad por coronavirus incluyen fiebre, tos y falta de aire.

2. La orden que insta a las personas a quedarse en casa probablemente estará vigentes por más de dos semanas

Los funcionarios en varias ciudades, incluso en el Área de la Bahía, han pedido a los residentes que se queden en casa (la ordenanza en inglés se conoce como shelter in place) y no salgan a menos que sea para actividades "esenciales" como hacer compras o hacer ejercicio.

La Casa Blanca emitió el lunes lineamientos para ayudar a frenar la propagación del coronavirus, instando a los estadounidenses a evitar reuniones sociales y comer en restaurantes durante 15 días.

"Eso no significa que solo serán 15 días", dijo Fauci. "Eso significa que al cabo de 15 días, volveremos a evaluar y veremos si lo que hemos hecho ha tenido un impacto notable y vale la pena continuar".

Con base en lo que sucedió en otros países, Fauci proyectaría que estas órdenes de refugiarse en casa estarán vigentes por más de 15 días.

3. El sector privado debe ayudar a impulsar la cantidad de pruebas de coronavirus

A medida que aumenta la propagación del coronavirus, el gobierno de Estados Unidos se ha asociado con compañías privadas para mantenerse al día con la demanda de más pruebas de coronavirus. Verily, el brazo de ciencias de la vida de Alphabet, matriz de Google, creó un sitio para aconsejar a los consumidores sobre si deberían hacerse la prueba y dónde.

La Iniciativa Chan Zuckerberg dijo el jueves que está trabajando con UCSF para apoyar al menos 1,000 pruebas al día en los próximos días.

"Mirando hacia el futuro, pronto tal vez ya empecemos a ver una escalada de la capacidad no solo de recibir las pruebas, sino de poder implementarlas", dijo Fauci.

4. Desarrollar una vacuna adecuada podría demorar un año o un año y medio

Fauci dijo que el desarrollo de una vacuna involucra muchas fases de pruebas clínicas, por lo que tomará de un año a un año y medio determinar que es seguro de usar.

"Lo que sucedió es que tan pronto como obtuvimos la secuencia del virus de los chinos, la sacamos de la base de datos pública y colocamos el gen en una plataforma de vacuna", explicó Fauci. Esa vacuna experimental se inyectó en un voluntario como parte del ensayo clínico.

"Si vacunas a alguien y ellos responden con anticuerpos y luego se exponen e infectan, ¿la respuesta que induces realmente mejora la infección y la empeora?", Dijo Fauci. "Y la única forma en que lo sabrás es si haces un estudio muy amplio".

5. Si te infectas del novel coronavirus, puede que no te vuelva a dar

No existe una prueba formal que demuestre que uno no se reinfectará, pero no parece que la respuesta del sistema inmunitario a este virus sea diferente a la de cualquier otro virus.

"Proyectaría que una vez que estés infectado y te recuperes, si te expones a este mismo virus no te reinfectarás", dijo Fauci.