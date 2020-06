Zuckerberg defiende ante sus empleados la postura de Facebook: reporte

Drew Angerer/Getty Images

El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, defendió la postura de la red social de no censurar o etiquetar las publicaciones del presidente Donald Trump, y dijo a sus empleados el 2 de julio que había tomado una "decisión difícil" pero que había sido "bastante exhaustiva", según reportó The New York Times.

Zuckerberg justificó la postura de la empresa en una sesión interna de preguntas y respuestas. Esta sesión ocurrió un día después de que los empleados de Facebook protestaran y organizaran una huelga virtual el 1 de junio para expresar su desacuerdo.

El 29 de mayo, Twitter ocultó un tuit de Donald Trump tras considerar que incitaba a la violencia. Sin embargo, Zuckerberg expresó que aunque estaba "en total desacuerdo con la forma en que el presidente habló [sobre las protestas en Minneapolis]", su responsabilidad era la de reaccionar no de forma personal sino como líder de una institución que está comprometida con la libertad de expresión. Zuckerberg añadió que la posición de la compañía es la de "permitir la mayor expresión posible a menos que cause un riesgo inminente de daños o peligros específicos enunciados en políticas claras".

Ante su respuesta, algunos empleados de Facebook criticaron la decisión del ejecutivo y la calificaron como "decepcionante", mientras que aplaudieron la decisión de Twitter.

Ese mismo día, el lunes 1 de junio, activistas y líderes de derechos civiles dijeron que tras discutir las políticas de Facebook con Zuckerberg "él no demostró comprensión de la supresión histórica o moderna de los votantes y se niega a reconocer cómo Facebook está facilitando el llamado de Trump a la violencia contra los manifestantes".

Según The New York Times, los empleados de la red social han circulado peticiones y muchos amenazaron con renunciar, mientras que otros expresaron vía Twitter la decepción que les ha causado la toma de decisiones de la compañía, además de que cuestionaron el liderazgo de Zuckerberg.

"La retórica de odio que defiende la violencia contra los manifestantes negros expresada por el presidente de Estados Unidos no es justificable bajo el pretexto de la libertad de expresión", escribió un empleado de Facebook en un mensaje interno, según una copia del texto visto por The New York Times. Los empleados le pidieron a Zuckerberg retirar inmediatamente de Facebook las publicaciones de Trump que incitan a la violencia.

Anteriormente, Zuckerberg había dicho que a diferencia de Twitter, Facebook no cuenta con la política de colocar una advertencia en las publicaciones que pueden incitar a la violencia porque "creemos que si una publicación incita a la violencia, debe eliminarse independientemente de si es noticia, incluso si proviene de un político", escribió el ejecutivo en una publicación en su perfil personal en Facebook.

El gobierno de Trump emitió la semana del 25 de mayo una orden ejecutiva que busca imponer más control sobre redes sociales como Twitter y Facebook. Para muchos observadores, la orden es una represalia por los mensajes que colocó Twitter a un par de publicaciones de Trump sobre el proceso electoral en Estados Unidos. La red social considera que esos tuits propagaron falsedades.