Mark Zuckerberg, el fundador y presidente ejecutivo de Facebook, ha utilizado el cumpleaños número 14 de la red social para recordar cómo ha pasado de ser un proyecto en su dormitorio en Harvard a una red global de comunicaciones. En su discurso todo parece indicar que los errores han sido una parte fundamental de su éxito.

Al menos la mitad de las 245 palabras del post publicado en su perfil el domingo son sobre los errores que Zuckerberg ha cometido como presidente ejecutivo de Facebook. El artículo no ofrece ejemplos específicos, pero describe los relativamente comunes problemas de las organización, como los "errores técnicos". De cualquier forma, Zuckerberg también dijo que ha hecho "malos tratos", "confiado en la gente incorrecta" y "perdido tendencias importantes".

"Con el paso del tiempo he cometido cada error que puedas imaginar. He cometido docenas de errores técnicos y malas ideas. He confiado en la gente equivocada y he puesto a gente talentosa en el rol incorrecto", escribió Zuckerberg. "He perdido importantes tendencias y he sido lento para otras. He lanzado productos después de que el producto fallara".

De alguna forma y a pesar de todo eso, Facebook se ha convertido en la red social más dominante del planeta, con más de 2,000 millones de usuarios, que se pasan por lo menos una vez al mes por la red social. En el cuarto trimestre de 2017 la empresa recaudó al menos US$13,000 millones en ingresos.

Facebook no respondió de inmediato una solicitud de comentario para conocer los errores a los que se refirió Zuckerberg.

Este reconocimiento viene cuando Facebook, al igual que Google y Twitter, debe encarar el escrutinio sobre su influencia y alcance de su servicio después de haber sido abusado por los agentes rusos. Recientemente Facebook ha dicho que priorizará los contenidos de tu familia y amigos sobre los de marcas y medios de comunicación. Además empujará las historias locales en la línea de noticias de los usuarios.

El mes pasado Zuckerberg dio a conocer su reto personal para 2018, que este año se concentrará en resolver los problemas de Facebook después de un año de "seria superación personal".