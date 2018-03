CNN

Mark Zuckerberg se disculpó el miércoles por el escándalo de datos que ha sumido al gigante de las redes sociales durante los últimos días, diciendo que lamentaba cómo la compañía manejó la controversia.

"Este ha sido un gran incumplimiento de confianza, y realmente lamento que haya sucedido", dijo el director ejecutivo de Facebook durante una entrevista el miércoles con CNN. "Tenemos una responsabilidad básica de proteger los datos de las personas y si no podemos hacer eso, entonces no merecemos tener la oportunidad de servir a las personas".

La entrevista se produjo después de que Zuckerberg finalmente rompiera su silencio el miércoles por el mal uso de los datos de más de 50 millones de cuentas de Facebook, una controversia que ha consumido a la red social durante la última semana. Facebook reveló el viernes que la información de millones de cuentas en la red social fue utilizada sin el permiso de la gente por Cambridge Analytica, una consultora digital contratada por la campaña presidencial de Trump.

Y es que a medida que aumentaba la crítica al manejo de la situación por parte de Facebook, Zuckerberg y la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, permanecían en silencio. La falta de respuesta del liderazgo de Facebook solo intensificó la reacción violenta, que llevó a la campaña #DeleteFacebook.

Facebook ha sido criticado por los legisladores que piden a Zuckerberg que responda por las acciones de la empresa. Algunos senadores, incluidos los demócratas Amy Klobuchar y Mark Warner, han pedido al presidente ejecutivo que comparezca ante el Congreso.

"Los pasos que Facebook ha establecido para proteger a sus usuarios son un comienzo, pero Zuckerberg aún tiene que venir a comparecer", tuiteó Klobuchar el miércoles. También instó a la compañía a apoyar una nueva regulación en torno a las divulgaciones de publicidad en línea, algo a lo que Zuckerberg no se oponía.

"No estoy seguro de que no deberíamos ser regulados", dijo Zuckerberg durante la entrevista de CNN. "Hay cosas como la regulación de transparencia publicitaria que me gustaría ver".

Durante la entrevista de CNN, Zuckerberg repitió algunos de los pasos que está tomando Facebook para asegurarse de que la explotación de datos de Cambridge Analytica no vuelva a ocurrir. Para empezar, Zuckerberg dijo que Facebook "investigará" todas las aplicaciones que tienen acceso a grandes cantidades de datos y restringirá aún más el acceso a los datos de los desarrolladores.

"Una de las cosas más importantes que creo que tenemos que hacer aquí es asegurarnos de notificar a quienes se vieron afectados por una de estas aplicaciones deshonestas", dijo Zuckerberg, añadiendo que Facebook va a construir una herramienta que permitirá a los usuarios determinar si sus datos se vieron afectados.

También prometió más transparencia si las aplicaciones se alejan de los términos de la compañía en el futuro.

"Cuando identifiquemos apps que hacen cosas que no deberían en el futuro, nos aseguraremos de contarlas a la gente", dijo. "Mirando hacia atrás en esto, lamento que no hayamos hecho eso en ese momento y creo que lo hicimos mal".

Según Facebook, los datos fueron recopilados originalmente por un profesor de Cambridge llamado Aleksandr Kogan para una aplicación de preguntas de personalidad. Recopiló los datos legítimamente, pero luego violó los términos de Facebook al compartir la información con Cambridge Analytica.

Facebook descubrió la infracción en 2015 pero no informó al público. En cambio, la compañía exigió que todas las partes involucradas destruyeran la información. Pero ahora hay informes que demuestran que no se borraron todos los datos.