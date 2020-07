Esto es lo que Cook, Zuckerberg, Bezos y Pichai dirán ante el Congreso de EE.UU.

Brett Pearce/CNET

Los presidentes ejecutivos de Apple, Google, Amazon y Facebook testificarán el 29 de julio ante el comité judicial del Congreso de EE.UU. para responder a preguntas relacionadas con la investigación antimonopolio que están llevan a cabo las autoridades del país.

Las cuatro tecnológicas están acusadas de utilizar su tamaño y dominio en sus diferentes campos para aplacar a la competencia y perjudicar con a los consumidores al no poder elegir entre más proveedores. Mark Zuckerberg, Tim Cook, Jeff Bezos y Sundar Pichai harán sus declaraciones mediante videollamada debido a la actual pandemia en curso, pero previo a ello cada uno publicó las declaraciones que darán ante el Congreso. Esto es lo que se espera que los jefes de Amazon, Facebook, Apple y Google digan.

Apple

En el caso de Apple, el escrutinio está principalmente sobre la política comercial en su tienda de aplicaciones, App Store. Varias empresas se han quejado de las altas comisiones y de los criterios que la empresa utilizada para que una aplicación esté disponible o no en su tienda.

En su declaración, Cook destacará que la App Store de la compañía, lanzada en 2008, creó una industria en sí misma que ayudó a muchas empresas de todo el mundo. "Después de comenzar con 500 aplicaciones, hoy la App Store alberga más de 1.7 millones, de las cuales solo 60 son software de Apple", dirá el ejecutivo. También argumentará que la comisión de hasta el 30 por ciento que Apple cobra a las aplicaciones de terceros por estar en su tienda ayuda a pagar las mejoras, las herramientas de programación y otros códigos que ayudan a que las aplicaciones funcionen.

Amazon

La gigante del comercio electrónico está siendo investigada desde hace 13 meses por el subcomité antimonopolio del Congreso por el trato que da a terceros vendedores en su plataforma. Y es que la compañía está bajo el punto de mira por fabricar y vender productos, alguno de los cuales compite con los de los vendedores en su tienda en línea, e incluso de usar los datos de estos para copiar sus productos.

La declaración publicada por Bezos comienza con una extensa perorata sobre su la historia de su vida, sus humildes orígenes y el desarrollo de Amazon hasta lo que es a día de hoy. El ejecutivo hace mucho hincapié en la creación de empleo de su empresa, en sus inversiones en Estados Unidos y en la dura competencia a la que se enfrenta con empresas como Walmart o Costco.

Facebook

En el caso de la red social, el foco de la investigación está puesto en si las adquisiciones de WhatsApp e Instagram forman parte de una estrategia para derrocar a la competencia. Zuckerberg dirá a los legisladores estadounidenses que la red social es una "empresa orgullosamente estadounidense que tiene mucha competencia", entre ella las empresas tecnológicas chinas.

Zuckerberg dirá que apoya una política de competencia fuerte y consistente capaz de garantizar un terreno de juego nivelado. Explicará que sus adquisiciones han ayudado a impulsar la innovación, no a obstaculizarla. "Nuestras adquisiciones han ayudado a impulsar la innovación para las personas que usan nuestros propios productos y servicios y para la comunidad de startups más amplia. Las adquisiciones reúnen las fortalezas complementarias de diferentes compañías", dirá Zuckerberg.

Google

En el caso de Google las acusaciones están centradas en su supuesto control del mercado publicitario. Igual que Bezos, Pichai comienza su declaración hablando de sus orígenes humildes en India donde apenas tenía acceso a las computadoras. Pichai argumenta que Google tiene muchos competidores, entre ellos la propia Amazon y su asistente de voz Alexa o competidores en publicidad digital como Twitter, Instagram o Pinterest.

"Google opera en mercados globales altamente competitivos y dinámicos, en los que los precios son gratuitos o caen, y los productos mejoran constantemente", explica Pichai.

La audiencia está programada para el miércoles 29 de julio a las 12 p.m. ET / 9 a.m. PT. No está claro cuánto durarán los procedimientos. El subcomité de la Cámara transmitirá la audiencia en su canal de YouTube.

