ZTE

Ahora puedes conseguir un celular Android Go en EE.UU. de la mano de ZTE.

El ZTE Tempo Go ya está disponible en el sitio Web de la fabricante china por solo US$80 reportó Android Police el viernes. ZTE es la primera compañía en lanzar un producto en EE.UU. usando Android Go (la versión más simple del sistema operativo) con el fin de alcanzar el segmento de personas con un presupuesto más apretado interesadas en celulares de gama baja.

Los que se compren el celular ZTE Tempo Go obtendrán un dispositivo con hardware que no es muy asombroso. Tiene una pantalla de 5 pulgadas de resolución 480 x 854. En sus entrañas encontramos solo 1GB de RAM y 8GB de almacenamiento interno. Eso significa que el usuario necesitará considerar formas alternativas para guardar sus archivos, ya sea en la nube o en una tarjeta microSD. El Tempo Go ofrece la oportunidad de expandir el almacenamiento externo hasta 32GB.

Además del ZTE, esperamos también un celular Android Go de Alcatel, el Alcatel 1X que valdría menos de US$100 y podría lanzarse pronto.