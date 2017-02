El 'teléfono' Gigabit de ZTE abraza la tecnología 5G, pero ¿es un teléfono?

James Martin/CNET

Preguntita: ¿Cuándo un teléfono no es un teléfono?

Cuando una empresa está tratando de aprovechar la creciente emoción acerca de la tecnología inalámbrica 5G de vanguardia.

Eso es lo que ZTE intentó hacer el domingo con el debut de su teléfono Gigabit, que es el primer teléfono capaz de obtener una conexión inalámbrica de 1 gigabit por segundo, aproximadamente 50 veces más rápido que la velocidad celular promedio en Estados Unidos. Se supone que sirve como un trampolín hacia la tecnología 5G.

Pero aquí está la cosa: El teléfono Gigabit no es realmente un teléfono. Sí, incluye muchas de las tripas internas de un teléfono móvil, incluyendo un teléfono Qualcomm Snapdragon 835, pero la pantalla sólo muestra una prueba de velocidad, y su propósito real era mostrar la habilidad de la compañía en redes. Y no, no va a salir a la venta en el futuro cercano.

En cuanto a las grandes promesas con la posibilidad de poco seguimiento, suena ideal para una gran feria como Mobile World Congress.Para ZTE, saltar con una afirmación del "primero del mundo" da a la compañía china algo para presumir. Eso es importante porque ZTE lucha por destacarse en un mar de fabricantes de teléfonos asequibles.

La función gigabit también es un recordatorio de que ZTE cuenta con un negocio de infraestructura de red fuerte, incluso si no lo vemos en mercados como EE.UU.Y aunque la tecnología gigabit no es 5G, está claro que ZTE quiere envolverse en el manto de 5G, una de las tendencias más candentes en la industria inalámbrica que supuestamente transformará nuestra sociedad a través de una cobertura más rápida y más ubicua.

ZTE lo llama un teléfono "5uper Generation" (se pronuncia "super") y habla de su fuerza en los campos 5G y pre-5G.

"Esto es mucho como 5G - las operadoras y (fabricantes de equipos originales) están apostando claramente que hay un cierto kilometraje en ser vistos como los primeros en 5G o con velocidades gigabit, pero hay un riesgo real de que el rendimiento del mundo real no coincida con tanto bombo y platillo; la gente rápidamente se cansa de eso, dijo Jan Dawson, analista de Jackdaw Research.

Pero no es el único. Qualcomm e Intel introdujeron chips que habilitaban velocidades gigabit.

El domingo, ZTE mostró el teléfono Gigabit en su conferencia de prensa del MWC en Barcelona."Es una ilustración de lo que está por venir", dijo Jeff Yee, vicepresidente de tecnología y asociaciones de ZTE, en una entrevista antes de la conferencia.

Cuando le pregunté si era falso llamar al teléfono Gigabit "el primero del mundo" cuando no es verdaderamente un teléfono, recibí un silencio incómodo. Después de unos momentos más, Yee me remitió a su manejador de relaciones públicas. "Estamos mostrando la tecnología", dijo un portavoz de ZTE. No nos estamos adelantando".

Pero aquí está el otro tema cuando se trata de tecnología gigabit: ni siquiera está aquí todavía. Prácticamente todas las operadoras están en el proceso de actualizar sus redes para adaptarse a tales velocidades, con algunas orientaciones a finales de este año.

En el Consumer Electronics Show (CES) de enero, T-Mobile se comprometió a ser el primero en Estados Unidos en alcanzar esa marca de 1 gigabits.

Sin embargo, incluso si la red está lista, es sólo una velocidad máxima teórica; una vez que haya más de una persona compitiendo por el ancho de banda, la velocidad comienza a disminuir.

"Conforme las redes se van llenando, las velocidades promedio han bajado, por lo que las velocidades del mundo real son una fracción de las anunciadas", añadió Dawson.

El beneficio es real, incluso con la congestión masiva, pues probablemente disfrutaremos de velocidades mucho más altas que el servicio de hoy.

Simplemente no contengas la respiración esperando que el teléfono -- o estas redes -- lleguen de un momento a otro.

