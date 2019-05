Angela Lang/CNET

ZTE lanzó el Axon 10 Pro 5G durante Mobile World Congress en Barcelona, desde entonces, la empresa ha dado a conocer el calendario de venta de su celular de quinta generación, en el que de momento no se incluyen Estados Unidos ni América Latina, aunque sí algunos países europeos.

En la práctica, el ZTE Axon 10 Pro y el ZTE Axon 10 Pro 5G tienen básicamente las mismas características, aunque sí hay algunos detalles adicionales colocados al 5G para mejorar su rendimiento y evitar su recalentamiento cuando se conecte a las redes de nueva generación.

ZTE dijo a CNET en Español que el celular se lanzará en varios países este verano, aunque la empresa no pudo ofrecer de momento una fecha específica. Desde que el año pasado la compañía sufriera sanciones y un bloqueo por parte de Estados Unidos, le ha costado recuperar su posición en el mercado local.

En Estados Unidos se espera que el celular llegue antes de verano, aunque la fecha y disponibilidad no pudieron ser confirmadas.

Especificaciones ZTE Axon 10 Pro (versión 4G)

Pantalla: 6.47 pulgadas, 2,340x1,080 pixeles, AMOLED

Procesador: Snapdragon 855

Cámara principal triple: 48 megapixeles f/1.7, 20 megapixeles gran angular (125 grados) f/2.2 y 8 megapixeles telefoto f/2.4. Incluye zoom digital óptico de 3X

Cámara frontal: 20 megapixeles, f/2.0

Almacenamiento: 128GB (expandible hasta 2TB)

RAM: 6GB

Batería: 4,000mAh, carga rápida QuickCharge 4+, carga inalámbrica

Conectividad: Bluetooth 5.0, 4G LTE, USB Tipo C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi

Sistema operativo: Android 9.0 Pie (sin capa de personalización)

Sensor de huellas en pantalla

Sistema de audio DTS: X Ultra, calidad Hi-Fi, doble bocina

Diferencias entre Axon 10 Pro y Axon 10 Pro 5G

Según explicó ZTE, una de las principales diferencias entre las dos versiones -- que por fuera lucen idénticas -- es que la 5G incorpora un chip especial para la conectividad. Así, además del Snapdragon 855 incluye el X50, que presta soporte para redes de quinta generación. A eso debemos sumar que la empresa ha añadido un nuevo sistema de refrigeración líquida para evitar el recalentamiento gracias a las redes de nueva tecnología.

El celular 5G además ofrece optimización de las tareas en segundo plano y capacidad de mejorar la experiencia de videojuegos y streaming de video gracias a un especial manejo de la latencia baja de las transmisiones de red.

La empresa también nos explicó que la versión 5G del Axon 10 Pro tiene una tecnología llamada Smart SAR Solution, que es capaz de bajar la radiación generada por la conectividad con redes 5G cuando tienes el celular cerca de la cara. En general, aunque los dos celulares lucirán idénticos, la versión 5G tiene hasta 35 por ciento más componentes internos.

Angela Lang/CNET

Primeras impresiones

Cuando tuve en mis manos el ZTE Axon 10 Pro, lo primero que pensé es que cada vez los teléfonos se diferencian menos en diseño. El celular tiene una parte trasera de vidrio que me recordó al Huawei P30 Pro, posee tres cámaras principales y su superficie en color azul -- su único tono -- luce hermosa, aunque como siempre se ensucia con facilidad gracias a tus huellas.

La parte frontal casi no tiene biseles, la pantalla es ligeramente curva, y en la parte superior tiene solo un circulito para la cámara frontal, como tantos otros celulares.

Sin embargo, algunos atributos que me gustaron de este celular de ZTE, es que el celular ya no incluye una interfaz de personalización, es Android 9.0 Pie totalmente puro, aunque tiene algunos apps propios de la empresa, y el app de la cámara está personalizada para los filtros y otros detalles. Además, ya no existe una galería de fotos, sino que las imágenes se van directamente al app de Fotos de Google.

El sensor de huella en la pantalla le coloca al nivel del Galaxy S10 y el Huawei P30 Pro, aunque un detalle en el que suelen destacar estos celulares es la inclusión de doble bocina y sonido avanzado. Además, podrás obtener sonido Hi-Fi si utilizas los audífonos adecuados.

Precio y disponibilidad

El ZTE Axon 10 Pro tiene un precio en Europa de 599 euros o US$671. La empresa espera que en Estados Unidos el precio sea más competitivo cuando salga al mercado. La versión 5G cuesta 899 euros.

