ZTE se sube al carro 5G con el ZTE Axon 10 Pro 5G

ZTE sigue intentando volver al mercado internacional después de las sanciones del gobierno estadounidense del año pasado, que le llevaron a paralizar de cierta forma su regular flujo de lanzamientos. La empresa llega a MWC 2019 con dos teléfonos gama media, los ZTE Blade V10 y Blade V10 Vita, y también con el Axon 10 Pro 5G, que parece bonito y delicado.

Pero no tan rápido, ZTE. Aunque la compañía ha dicho anteriormente a CNET en Español que trabaja por cimentar de nuevo las bases en Estados Unidos y que prepara anuncios con operadoras, ninguno de estos teléfonos ha sido anunciado de momento para el país.

El dispositivo, que pretende competir con el Galaxy S10 5G y con otros dispositivos que llegarán este año, llegará a China y algunos países europeos a mediados de año. La mayor proeza de la empresa es la incorporación de una antena electromagnética de fabricación propia, con un diseño que le permite lograr cobertura 2G/3G/4G y 5G.

ZTE explicó que el teléfono incorpora además un sensor de huellas en la pantalla, así como una pantalla diseñada para mejorar la experiencia gráfica del usuario.

La empresa no compartió todos los detalles del celular, pero sí adelantó que incorpora un procesador Snapdragon 855, el mismo del Galaxy S10 5G, triple cámara, captura mediante inteligencia artificial y modo de retrato iluminado

