Comparativo: Zoom vs. Facebook Messenger Rooms

El confinamiento y la cuarentena derivados de la crisis del coronavirus tienen todavía muchas personas trabajando, estudiando y socializando desde casa. Las aplicaciones de videollamadas nunca habían sido tan populares, ya que Zoom vio 300 millones de participantes en reuniones diarias y, además, servicios como Microsoft Teams, Skype, FaceTime, Google Meet y Google Hangouts siguen lanzando nuevas funciones y niveles gratuitos para mantener a las personas conectadas.

La nueva función de chat de video de Facebook, Messenger Rooms se lanzó la semana pasada, ofreciendo una nueva manera para que las personas creen una sala de chat de video a través de Facebook o la aplicación Messenger. (Te decimos aquí cómo usar Messenger Rooms ahora).

Pero, ¿cómo se compara Messenger Rooms con Zoom? Sigue leyendo para averiguar cuál te conviene usar y por qué.

Facebook

Con Messenger Rooms, los usuarios de Facebook pueden crear una sala de videochat a través de Facebook o la aplicación Messenger e invitar a hasta 50 personas a unirse a una videollamada, incluso si no tienen una cuenta de Facebook. El servicio es gratis y no hay límite de tiempo para las llamadas. Puedes usar la función desde la aplicación Messenger en tu teléfono o computadora de escritorio o en ciertos navegadores (incluido Google Chrome).

Crea una sala abriendo la aplicación Messenger, tocando la pestaña Personas en la parte inferior derecha de la pantalla y tocando Crear una sala. Luego selecciona a las personas que deseas invitar a tu sala de viceochat.

Mientras que Zoom estaba originalmente dirigido a clientes comerciales y luego fue adoptado por los consumidores durante la pandemia, Messenger Rooms está firmemente dirigido a los consumidores y destinado a conectarte con amigos y familiares. Pero aún puedes compartir una pantalla o programar una reunión con anticipación y ver a todos en una vista de cuadrícula. También puedes dejar una sala abierta para un determinado grupo de personas, o toda tu lista de amigos, para que cualquiera pueda ingresar en cualquier momento.

Aunque Facebook no es ajeno a las preocupaciones de privacidad y seguridad, las protecciones de privacidad de Messenger Rooms incluyen la capacidad de controlar quién ve tu sala y puedes bloquearla o desbloquearla. Si está desbloqueado, cualquiera con el enlace puede unirse y compartir la sala con otros. Pero el creador de la sala debe estar presente para iniciar la llamada. Pueden controlar quién puede unirse y también pueden eliminar participantes en cualquier momento. Las personas pueden denunciar una sala por violar las reglas de Facebook, aunque esos informes no incluirán ningún video o audio de la llamada. Facebook no escucha tus llamadas en absoluto, asegura la compañía.

Facebook planea agregar formas de crear Salas desde Instagram Direct, WhatsApp y la pantalla inteligente del Portal también. Las características incluirán 14 filtros de cámara y fondos cambiables, dice la compañía.