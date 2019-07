Zombieland: Double Tap: tráiler, fecha de estreno y todo lo que debemos saber

En 2009 apareció una joya de humor negro que le daba una vuelta de tuerca al auge de películas sobre zombis: Zombieland. Diez años después de la propuesta original, llega su secuela.

Protagonizada de nuevo por Jesse Eisenberg (Columbus), Woody Harrelson (Tallahassee), Emma Stone (Wichita) y Abigail Breslin (Little Rock) la segunda parte lleva por nombre Zombieland: Double Tap, y contará de nuevo con el cameo de Bill Murray y ahora su compañero en la versión original de Ghostbusters, Dan Aykroyd.

Según se explica en el fichero virtual de películas iMDB, este es el argumento de la nueva entrega: "Tras una pelea entre Columbus (Eisenberg) y Wichita (Stone), Little Rock (Breslin) se irá del lugar junto al recién llegado Berkeley (Avan Jogia). Esto obligará a los demás a aventurarse de nuevo al mundo zombi y, por el camino, se encontrarán con Nevada (Rosario Dawson), una auténtica "cazadora de zombis".

Esta secuela contará con el actor Luke Wilson (The Royal Tenenbaums, The Legend of Ron Burgundy), quien ha trabajado con Wes Anderson y es hermano menor de Owen Wilson.

Nuevos detalles sobre Zombieland 2 ☠

👉 La historia empezará con la huida de Little Rock.

👉 El grupo de amigos irá a buscarla y se topará con 3 nuevos tipos de zombies: los Homers (tontos), los Hawkings (inteligentes) y los Ninjas (letales).

¿Tienes ganas de verla? pic.twitter.com/5YPCvgGCrH — Paramount Network ES (@ParamountNetESP) January 25, 2019

Reproduciendo: Mira esto: Toy Story 4: ¿Cómo ha evolucionado la saga? ¿Habrá una...

Tráiler y teorías



Aún no hay tráiler oficial de la secuela, pero sí hay varias imágenes que dan una idea clara de la estructura: mismos protagonistas y más acción.

El 30 de enero de este año, en plena ebullición del reto viral #10yearchallenge (mostrar dos fotos con 10 años de diferencia), salió el primer póster de Zombieland: Double Tap, que en las redes sociales se ha resumido en la etiqueta #Zombieland2. En él se ve al elenco original:

El 20 de julio se publicó un nuevo póster, que podemos ver a continuación:

Pero lo que más se ha comentado entre pasillos, es que en la nueva entrega tendremos nuevos zombis o no muertos, como usted prefiera decirles: los Homers (poco inteligentes), los Hawkings (más despiertos) y los Ninjas (letales).

De hecho, en iMDB aparece el musculoso actor MIchael Wilkerson (The Walking Dead) como un "T-800 Zombie". Como se recordará, el T-800 es el primer modelo del robot que intenta matar a Sarah Connor, bautizado como Terminator, en la película del mismo nombre. Esto le abriría las puertas a Arnold Schwarzenegger.

De tal manera, la fórmula es bastante básica: los protagonistas de la primera película, más algunos nuevos, deberán enfrentarse a unos zombis más evolucionados.

La otra gran pregunta que se hacen los fanáticos, es cómo volverá Bill Murray, si en la primera entrega falleció y no mordido por las criaturas sedientas de sangre. Tampoco se sabe cuál es el peso de Dan Aykroyd en la trama, aunque ambos se interpretarán a sí mismos.

Equipo creativo

Ruben Fleischer (Venom), que ya dirigió la primera, repite detrás de las cámaras y cuenta también con dos viejos conocidos: los guionistas Paul Wernick y Rhett Reese, que trabajaron hace diez años con esta cinta, y que ahora cuentan con más experiencia y prestigio tras los éxitos de Deadpool y Deadpool 2.

Fecha de estreno

En principio, Zombieland: Double Tap se debía estrenar el 11 de octubre de 2019, diez años y un semana después de que Zombieland llegase a cartelera en Estados Unidos, pero luego se ha pasado al 18 de octubre y aún podría modificarse la fecha oficial.

Nota del editor: Esta nota se irá actualizando en la medida en que sepamos más detalles de la película.