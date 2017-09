Del cine a CEO, Zoe Saldana sigue lo que le dicta el corazón

Rich Polk

No es sencillo coordinar una entrevista telefónica con Zoe Saldana. La actriz tiene una carrera de lo más ajetreada, con papeles en tres franquicias de ciencia ficción de mucho éxito: Avatar, Star Trek y Guardians of the Galaxy. Además de su faceta artística, Saldana es madre de tres hijos. Cuando tratamos de conversar con ella para que nos hable de su papel como fundadora y presidenta ejecutiva de BeSe -- una nueva empresa mediática cuyo nombre se forma a partir de los verbos sinónimos "to be" en inglés y "ser" en español -- la actriz debe cancelar a última hora porque la niñera de sus niños se ha puesto enferma.

Cuando encontramos otro momento para hablar con ella, Saldana debe asegurarse antes de que alguien sostenga al niño que ella tenía en brazos. "Estoy aquí con mis hijos, pero voy a ver si me voy a un espacio que no esté tan interrumpido con el sonido que ellos hacen", me dice, usando el apelativo cariñoso "amor" y en un español de marcado acento caribeño, que a veces adereza con algunas frases también en inglés.

¿Qué nos puedes explicar de tu nueva aventura en BeSe?

Esta vocación fue inspirada por mis experiencias. Siendo primera generación americana, y en lo que estaba creciendo en Nueva York, era difícil poder identificarse en los medios. No había historias con caras como que se parecen a las mías, que me hacían a mí sentirme, como que yo era parte del tejido, del fabric, de lo que es América. Me pude dar cuenta de la escasez que hay de contenido que representa exactamente a las caras de lo que es la América de hoy. Lo que quería era crear una plataforma para inspirar que los medios americanos continúen evolucionando a la velocidad a la que está evolucionando su población. Se necesita que nuestros medios estén preparados para básicamente cuidar, nutrir, informar, educar, inspirar y reflejar lo que es la América de hoy.

¿Y eso te llevó a fundar BeSe?

El objetivo principal es crear contenido con los mismos temas universales que nos mantienen a todos conectados, pero de una manera que refleje más lo que es América hoy. Ya sabemos que los role models son sumamente importantes para que la juventud se sienta identificada, inspirada y apoyada para que siga queriendo crecer en la dirección que es correcta. Por eso cuando tenemos contenido donde se trata acerca de temas como la sexualidad, la vida, la salud, las noticias, las finanzas, la medicina, la ciencia, la tecnología... Cuando todas esas (historias) que estamos creando solamente reflejan y representan a una población y descartan a la otra, hay un desequilibrio en la manera que estamos informando a nuestro público.

¿Estarás muy involucrada en el proyecto? ¿Te veremos también delante de la cámara?

No tengo ningún deseo de ser la cara pública que presente a BeSe. Las caras de BeSe van a ser el público, las historias que vamos a contar. Las historias de muchas personas que impactan nuestra cultura americana de raíces latinas y que simplemente no se están contando. Es como un retrato más preciso simplemente ampliando las voces del narrador que las explica.

Hablemos también de tu carrera cinematográfica. Hace unos días compartías una foto en Instagram de tu nueva transformación en Gamora para Avengers: Infinity War...

Ajá. Hemos estado todo el cast entra y sale cuando tenemos que ir a Atlanta a filmar y después me retiro aquí a Los Ángeles y estoy ya en entrenamiento para Avatar, que empezamos a filmar en octubre.

¿Qué nos puedes contar de Avatar?

Estamos en medio de nuestro proceso de integración otra vez al planeta de Pandora, a la preparación que requiere todo lo que vamos a hacer por los siguientes seis meses, o sea, que estamos ahora mismo en el momento más feliz de un actor, que es la preparación para un papel.

¿Es raro lo de reencontrarse con este personaje después de tanto tiempo?

Raro no. Es una sensación muy linda de poder tener la dicha de haber formado parte de películas que tuvieron tanto impacto mundial. No solamente por lo que estos papeles significan en la historia de la película, también por lo que representa para las mujeres jóvenes y para personas de todo tipo de razas. La ciencia ficción me ha dado la libertad de poder continuar la versatilidad que un artista debe de tener.

Marvel Studios

Tengo la sensación de que eres la reina de la ciencia ficción, ¿cómo lo has conseguido?

Un poco te arriesgas siguiendo lo que te dice tu corazón. Estas historias me atrajeron porque tengo una afinidad natural por la ciencia ficción. Puede ser que sea porque cuando era pequeña las historias que me enseñaban como americana no me representaban de la forma que quería. Pero quería soñar e imaginarme haciendo otras cosas. Y el futuro -- que es la ciencia ficción, la tecnología, la ciencia -- proporcionaba esas posibilidades con las que crear. Con la ciencia ficción he podido ser más que un personaje femenino secundario, he podido ser un icono de acción. Por ese motivo he escogido este tipo de películas. Además estos cineastas -- como James Cameron, J.J. Abrams, Steven Spielberg, James Gunn -- tienen una mente más amplia en su forma de escoger actores para sus historias. Me dieron una oportunidad.

¿Tienes alguna predilección entre Gamora, Uhura y Neytiri?

Cada papel que he hecho en mi vida lo atesoro [risas] y lo considero autónomo porque fue especial en ese momento para mi carrera. Pero si debo de escoger creo que Neytiri tiene un pedazo más grande de mi corazón porque fue el personaje donde sentí que crecí lo máximo. Y también el colaborar con una mente tan brillante y un visionario [James Cameron], un hombre que considero como una figura del Renacimiento moderno... fue una cosa muy grande para mí. Avatar me lanzó.

Quería preguntarte también por tu relación con la tecnología. ¿Tienes algún gadget preferido más allá de tu teléfono?

Yo creo que debería decirte que es mi teléfono en estos momentos, por varias razones. Ahora mismo tengo tres niños que tienen menos de 3 años. Mis brazos siempre están ocupados, cargando a un bebé o alimentando uno, cambiando al otro. No tengo mucho tiempo de pensar en mí para llevarme algo. Y también, el tiempo no me da... Por lo tanto, mi teléfono es el ojo que yo uso para conectarme con el mundo, con mis medios sociales. Leo noticias, me nutro también porque escucho podcasts. Eso fue también lo que me inspiró. Sabiendo que los americanos y los millennials están usando la televisión cada vez menos y se están conectando a través de sus teléfonos, sus Kindles, sus iPads, eso me dio la respuesta para construir una plataforma digital. Quería encontrar el lugar donde está la gente para conectar con ellos y darles algo que creo que falta en nuestros medios. Así que mientras construyo BeSe estoy intimando mucho con mi teléfono [risas].

¿Hay alguna aplicación que te haya cambiado la vida, que uses mucho, que te encante?

Hay varias... Déjame ver. Estoy ahora mismo escuchando muchos podcasts. Como vivimos en Los Ángeles, y vivimos siempre en nuestros carros, ya sea llevando a un nene aquí o yendo al trabajo, o una cita o lo que sea... La lectura es algo que es muy importante para mí. El yo poder seguir nutriéndome como ser humano, y al no tener tiempo de yo sentarme a poder leer un buen libro o leer el periódico... Vivo a base de esas aplicaciones que me dan la información que necesito, me mantienen al corriente. Hay aplicaciones donde obtengo la información que necesito para mi familia, y para mi salud, en términos de yo poder inmediatamente buscar una información, una receta... Uso mi teléfono para todo. Es como mi enciclopedia.

¿Qué teléfono es?

Un iPhone.

Eres muy activa en redes sociales. ¿Te gusta esta manera de mantenerte en contacto con tus fans?

Antes de que tuviéramos todos estos métodos, estábamos siempre a la merced del periodismo, las entrevistas, las revistas. Ahora mismo y desde hace, ¿quizás qué? ¿ocho años?, hemos estado independizándonos, ganando autonomía. Los medios sociales nos dan un contacto directo con el público, con el mundo. Eso quiere decir que nuestra voz tiene la oportunidad de llegar más clara y más auténtica y tú tienes más control de cómo tú quieres ser visto.

El lado negativo de eso, supongo, es que en Internet a veces se pueden malinterpretar las cosas y hay mucho acoso...

Lo que he estado aplicando ahora es mantener una mente abierta. Es muy importante saber que, si tienes contacto directo con el público o con el mundo, este público también tiene acceso más directo a ti y van a compartir su opinión. Escuchar críticas es saludable hasta cierto nivel, pero cuando la crítica ya es más personal, es negativa, con ningún propósito de aprendizaje, yo creo que ahí uno debe de tener la valentía de resistirla y de no dejar que penetre, que te afecte o que cambie tu modo de ser.

¿Intentas desintoxicarte de las redes, el teléfono y la tecnología a veces?

Es como un balance, una disciplina, de que si termino todo lo que tengo que hacer durante mis días o mis horas de trabajo, cuando ya estoy en mi casa... De verdad te digo que lo guardo y no le presto atención, al menos que sea una emergencia o algo así. Porque tengo seres humanos que son más importantes, que lo que yo debo de hacer en mi teléfono, que necesitan mi atención. No te digo que me mantenga de esa manera, porque todo viene en temporadas, pero me gusta mantener ese equilibrio porque el contacto humano también es muy importante.

Está previsto que BeSe haga su debut a finales de 2017.

