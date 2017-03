The Legend of Zelda: Breath of the Wild se ha convertido rápidamente en uno de los mejores juegos en la industria, con calificaciones que rozan la perfección. Pero, ¿cómo hizo Nintendo para desarrollar uno de los juegos más esperados y aclamados del momento?

En un documental dividido en tres videos con duración de 10 minutos cada uno y ya disponibles en YouTube, Nintendo explica lo que hizo para crear la más reciente entrega de las aventuras de Link para la consola Nintendo Switch (aunque también está disponible para la Wii U).

Cada uno de los tres videos explica una parte crucial del juego: la creación del título, la razón para usar un mundo abierto y los personajes e historia.

El primer video del documental inicia por donde tiene que comenzar todo... el principio. En el video aparecen varios ejecutivos de Nintendo que estuvieron a cargo del desarrollo del juego, lo cual comenzó en 2013. Ahí, los ejecutivos dicen que querían eliminar cosas de anteriores entregas de Zelda, pero mantener otras más.

Acá puedes ver el primero video:

En el segundo video, Nintendo explica por qué hicieron un juego de mundo abierto, el primero en la historia de Zelda. Anteriormente, los juegos de Link y sus aventuras estaban marcados por una línea fija, pero BOTW el usuario puede mover al personaje a placer.

Acá está la segunda parte:

En el tercer y último video, Nintendo habla de la historia y los personajes (descuida, no hay spoilers) y básicamente describe la nueva aventura de nuestros héroes Link, Zelda, Ganon y los personajes de las zonas aledañas a Hyrule.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild fue el primer juego que estuvo disponible para la Switch desde el primer día de ventas de la consola el 3 de marzo. El juego ofrece más de 100 horas de juego, aunque si el uso se extiende a las misiones y exploración de todo el mapa, puede durar mucho más.

La Nintendo Switch ha tenido ventas positivas, con 1.5 millones de unidades vendidas a nivel mundial hasta ahora, según estimados no oficiales. Hasta ahora, Nintendo no ha confirmado las cifras de ventas. La Switch cuesta US$299.