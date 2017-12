'Zelda: Breath of the Wild', el juego del año, tiene nuevo DLC

Agrandar Imagen Nintendo

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (BOTW) tiene un nueva expansión (DLC) que estará disponible a partir del viernes.

Nintendo anunció esta semana la segunda expansión para su juego, la más reciente entrega dentro de la franquicia del personaje ficticio Link y la princesa Zelda. La segunda expansión lleva el nombre The Champions Ballad y está disponible por US$19.99.

Esta nueva expansión, como cualquier otra, trae cosas nuevas. The Champions Ballad incluye nuevas armas, nuevas misiones y nuevos complementos para caballo y para Link. Pero de sobre todas las cosas, quizá lo más novedoso de esta actualización es Master Cycle Zero, una especie de motocicleta antigua que Link podrá usar para moverse de norte a sur y de este a oeste dentro del juego.

"Fiel a su título, como un campeón, Link salva a Hyrule de su crisis. Sin embargo, mientras que los otros campeones que pelearon junto a él tienen su propio poder divino y su propia bestia divina para ayudarles, Link no lo tuvo", dijo Eiji Aonuma, productor en Nintendo. "Lo que acaban de ver al final del tráiler es un socio para Link. Algo que pueden considerar como su propia bestia divina. La Master Cycle Zero".

El anuncio del DLC y el comentario de Aonuma se dieron el jueves por la noche en el marco del evento The Game Awards, una de las premiaciones más importantes en la industria de videojuegos. Nintendo hizo el anuncio en ese lugar porque se le otorgó a BOTW el premio del mejor juego del año — algo muy de la mano con las conclusiones del juego de CNET en Español.

Puedes ver más detalles sobre The Champions Ballad en la página descriptiva de la actualización. Si aún no juegas BOTW, puedes leer nuestras impresiones aquí, abajo.

Con la colaboración de Sean Buckley.