Paul Mcgeiver

No estamos aquí para explicar por qué existen unos zapatos que sirven para pedir pizza o controlar el televisor. A fin de cuentas, estamos en 2018.

El año pasado, la cadena de pizzerías Pizza Hut creó un par de zapatos deportivos de edición limitada como parte de una promoción que sirven para hacer tus pedidos de pizza (solamente con la cadena, por supuesto) cuando oprimes un enorme botón rojo en su lengüeta.

Este año, los zapatos están de vuelta. Llamado Pie Tops II son una edición limitada de 50, creados por Shoe Surgeon, un diseñador de tenis en Los Ángeles, que también creó los originales.

Los zapatos vienen en dos colores: rojo o 'trigo' (café; los rojos son muy rojos). Tiene conexión Bluetooth para sincronizarse con el app de Pizza Hut en tu teléfono cuando oprimes el botón y hacer un pedido de pizza. Los zapatos tienen un segundo botón que se puede emparejar con algunos televisores para controlarlos remotamente.

paul mcgeiver

Si realmente quieres un par de los tenis de Pizza Hut, se podrán pedir a partir del 19 de marzo en el sitio HBX hasta agotar existencias.

La promoción va de la mano con el torneo de basquetbol colegial en Estados Unidos, cuyas finales se conocen como March Madness. Por supuesto, no es la primera marca que hace algo descabellado. Doritos, por ejemplo, lanzó una bolsa que tocaba la música de la película Guardians of the Galaxy.

Tampoco son los primeros zapatos deportivos conectados. Ya hay otros en el mundo.