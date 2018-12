Nike traerá de vuelta las zapatillas de Back To the Future –y serán más 'baratas'

Ya no tendrás que ahorrar toda tu vida para comprarte unos HyperAdapt 1.0, inspirados en la legendaria película Back To the Future.

Según varios sitios Web, incluyendo Hypebeast, Techcruch y Sole Collector, Nike espera lanzar en la primavera de 2019 una nueva versión más barata del zapato que utilizó Marty McFly, en Volver al Futuro.

"Me complace anunciar que en el nuevo año lanzaremos una nueva plataforma de rendimiento adaptativo en el baloncesto al precio de US$350", dijo Mark Parker, presidente ejecutivo de Nike a Sole Collector, una Web dedicada a informar sobre los diseños de zapatillas.

En 2016, después de muchas especulaciones, se informó del lanzamiento de HyperAdapt 1.0, un zapato ajustable al pie a un precio altísimo: US$720.

Ahora, como si el doctor Emmet Brown hubiera regresado del futuro con la fórmula para abaratar los costos de producción, la compañía hace este anuncio que debe tener a los fanáticos de esta zapatilla sacando cuentas. Porque siendo realistas, US$350 sigue siendo un precio alto para unos tenis.

De acuerdo con Sole Collector, el vicepresidente ejecutivo de Nike, Andy Campion, reveló que la nueva versión del Hyperadapt se lanzará en la primavera de 2019.

En 2016, el legendario diseñador de zapatillas Tinker Hatfield dijo sobre el lanzamiento del Hyperadapt: "Es sorprendente considerar un zapato que detecta lo que el cuerpo necesita en tiempo real. Eso elimina una gran cantidad de distracciones, incluido el desgaste mental, y por lo tanto, realmente beneficia el rendimiento".

Sobre el futuro de esta tecnología, Hatfield vaticinó: "¿No sería genial si un zapato, en el futuro, pudiera sentir cuándo era necesario apretarlo o aflojarlo? ¿Podría llevarlo incluso más fuerte de lo que normalmente haría si se siente que realmente necesita una mayor comodidad en una maniobra rápida? Ahí es donde nos dirigimos. En el futuro, el producto cobrará vida".

Pues parece que sí, las zapatillas de Marty McFly están cobrando vida.