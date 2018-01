Agrandar Imagen Chris Monroe/CNET

El año pasado, la fabricante de electrodomésticos Whirpool adquirió el app de recetas Yummly con la esperanza de que su app de iOS y Android funcionara con los aparatos conectados de la marca. Además de integrarlo a sus productos, ahora Whirpool ha añadido reconocimiento de imágenes a Yummly para que sea capaz de identificar alimentos visualmente o pasarte recomendaciones de recetas con base en lo que ve, según anunció la empresa en la feria de tecnología CES en Las Vegas. La función de reconocimiento de alimentos llegará en el verano de 2018.

El app de Yummly te permitirá apuntar la cámara de tu teléfono a un artículo de comida específico –digamos, un espárrago– y el app reconocerá automáticamente el producto y buscará recetas que lo incluyan. Después puedes elegir una recta y usar el app para enviar información como el tiempo de cocción y la temperatura hacia un electrodoméstico conectado de Whirlpool.

Whirpool dice que el app solamente será capaz de reconocer algunas productos no empaquetados en su lanzamiento. Pero la empresa planea aplicar el aprendizaje de máquinas para darle al app la habilidad de identificar cientos de alimentos, favoreciendo los ingredientes estándar en vez de productos empaquetados.

No hay muchos dispositivos o aplicaciones en el mercado que puedan identificar los alimentos visualmente, así que no está claro qué tanto éxito tendrá Yummly para identificar ingredientes. El horno June Intelligent Oven, el único producto que conocemos que pueden identificar alimentos con una cámara y software integrados, tuvo cierto éxito en su intento por identificar productos bajo una marca. Pero el horno no pudo identificar productos específicos -- más bien da dos opciones de lo que creía podrían ser los ingredientes dentro del paquete.

El reconocimiento de alimentos de Yummly suena demasiado limitado -- por lo menos en su lanzamiento -- para ser motivo suficiente para usar el app.

