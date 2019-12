Un youtuber crea un Baby Yoda para Minecraft

Baby Yoda está en la boca de todos y ahora también en Minecraft.

El pequeño alienígena verde, que se ha robado el show en la serie The Mandalorian, pronto estará disponible en el popular videojuego de construcción de la empresa Mojang AB.

Un youtuber llamado Miles Playz presentó su versión de la criatura, sin utilizar ningún tipo de mod (modificación del videojuego original). Lo logró, según lo anuncia en el video que veremos abajo, con un Data Pack para para la versión 1.14 de Minecraft.

Este Baby Yoda, además del parecido físico, puede usar la fuerza para mover cualquier elemento del mapa o derrotar a los enemigos de un solo golpe.

Según Player One, el personaje "formará parte de los Data Packs no oficiales de Minecraft, estos, como su nombre indica, son paquetes de datos que no modifican realmente los archivos del juego sino que se adaptan a estos y funcionan con la interfaz y código fuente de Minecraft. Cualquier persona puede usarlos y no corre riesgo de "romper" el juego ya que Mojang da soporte oficial a este tipo de creaciones.

Aún no hay un anuncio de una fecha para el lanzamiento de Baby Yoda, pero se espera que Miles Playz coloque un link para descargarlo.