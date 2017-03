YouTube estrena nuevo video de Gorillaz en 360 grados

Seth Rosenblatt/CNET

YouTube sigue impulsando la adopción de videos en formato de 360 grados y ahora lo hace de la mano de grandes músicos del momento.

Desde hoy, jueves, el nuevo video "Saturnz Barz" que marca el regreso de la banda británica Gorillaz ya está disponible en YouTube en este inmersivo formato. Puedes disfrutar el video en YouTube con este enlace, o también en el video insertado abajo.



Este video, además del resto del catálogo de YouTube en 360 grados, se puede visualizar tanto en móviles y la versión Web, como en dispositivos compatibles con Daydream y las gafas Cardboard. En Web y móviles, YouTube muestra controles para desplazarse en el video.

Otros videos musicales que llegarán próximamente a YouTube forman parte del evento en vivo que el DJ Hardwell tendrá durante el fin de semana del festival de música electrónica Ultra 2017, que se celebra anualmente en Miami, Florida.

Además están Higher de The Naked & Famous, una visita al estudio de Hunter Hayes mientras graba su nueva canción "Yesterday's Song", la canción "Silvertongue" de Young the Giant grabada en vivo y una actuación de Sampha mientras toca "(No One Knows Me) Like The Piano".

Los videos en 360 grados ya son cosa madura en YouTube. La plataforma anunció que estos videos estaban disponibles en su plataforma desde 2015. Hasta la fecha, la publicidad en la página de videos a la carta y en vivo ya está disponible también en este formato.