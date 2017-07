Agrandar Imagen Universal Pictures

Psy y su Gangnam Style tienen que abrir paso al nuevo rey de YouTube: la nostalgia.

El martes, se volvió noticia el hecho de que YouTube tiene un nuevo video con el récord de más reproducciones: See You Again, la canción de Wiz Khalifa y Charlie Puth que fue utilizada como tema principal de la película Rápidos y Furiosos 7.

La nostalgia ha ganado al baile de Gangnam Style porque la triste melodía de See You Again es debido a que el actor Paul Walker, uno de los actores principales de toda la saga automovilística falleció en 2013, dos años antes del estreno de la película. La canción habla de la amistad que tenía su personaje, Brian O'Conner, junto con Dominic Toretto (Vin Diesel).

Al momento de cerrar la edición de este artículo, el video de Wiz Khalifa tiene 2,896,868,946 reproducciones -- frente a 2,894,871,036 de Psy.

Estos dos videos no van solos en la carrera por ser el más popular. Justin Bieber, Bruno Mars y por supuesto el fenómeno de 2017, Despacito de Luis Fonsi, se están peleando a muerte por la corona. Lo más sorprendente es que el video de Psy es de 2012, el de Khalifa es de 2015… y el del puertorriqueño Fonsi lleva 2,488,850,590 vistas y se publicó en enero de este año.

Para como van las reproducciones, Fonsi podría arrebatar este mismo año el título que tanto le costó a See You Again -- porque a diferencia de la canción, el contador del cantante puertorriqueño no puede ir Despacito.