El servicio de televisión YouTube TV llega por fin a los más recientes Apple TV, tanto el de cuarta generación como el de 4K.

Según pudo conocer 9to5Google, ahora estos dos modelos de Apple TV obtendrán la misma interfaz que los usuarios pueden ver en Android TV, televisores LG y Samsung y otros dispositivos como la Xbox o incluso Roku TV, que se actualizó esta misma semana.

La aplicación está diseñada para grandes pantallas e incorpora una nueva Guía en vivo, que permitirá que tu reproducción quede de fondo mientras que buscas en la lista de contenidos cuál es el próximo programa que deseas ver.

YouTube TV no está disponible aún en todo Estados Unidos, sin embargo ya llega a un número significativo de lugares del país. El servicio, que tiene un precio de US$35 al mes -- US$39 en los Apple TV -- incluye al menos 52 canales de televisión, entre ellos Telemundo, aunque no Univisión. También existen canales por los que debes pagar aparte como ShowTime o Fox Soccer Plus.

Este servicio de Google fue lanzado en marzo de 2017, y desde entonces se había demorado en llegar al Roku y al Apple TV, estando disponible sobre todo para televisores LG o Samsung, a diferencia de su más feroz competencia, SlingTV, Hulu y su Live TV o DirecTV Now.