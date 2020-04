YouTube transmitirá gratis películas de Tribeca, Cannes y Sundance desde el 29 de mayo

Angela Lang/CNET

A la luz de los cierres de salas de cine y de la suspensión de eventos por la pandemia de COVID-19, YouTube anunció la realización de un festival global de cine llamado We Are One. Este festival online gratuito se inicia el 29 de mayo y se mantendrá al aire hasta el 7 de junio en YouTube.

Veinte de los festivales de cine más prestigiosos del mundo mostrarán allí su contenido. Entre las instituciones que participan están los Festivales Internacionales de Cine de Berlín, Cannes, Sundance, Toronto, Tokio, Tribeca, Jerusalén y Venecia. El certamen digital mostrará largometrajes de ficción, cortometrajes, documentales, comedia, eventos de música y conversatorios. Un cronograma completo de eventos será publicado próximamente en la página de YouTube del festival.

"Uno de los aspectos más singulares e inspiradores del confinamiento mundial en casa es nuestra capacidad de reunirnos y experimentar un evento como si fuese el único, y We Are One: A Global Film Festival es eso", dijo en un comunicado Robert Kyncl, director comercial de YouTube.

Este festival de cine recaudará recursos para el Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud.

"A menudo hablamos del papel poderoso de una película para inspirar y unir a las personas más allá de las fronteras y las diferencias, así como para ayudar a sanar el mundo. Toda la humanidad necesita sanación en este momento", añadió Jane Rosenthal, cofundadora y directora Ejecutiva de Tribeca Enterprises y del Festival de Cine de Tribeca (Nueva York). Tribeca también organizó y produjo el festival.