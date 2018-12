YouTube Rewind 2018: El resumen del año no le gustó a la comunidad

Agrandar Imagen Captura de pantalla Óscar Gutiérrez/CNET

YouTube publicó su resumen del año que termina y la comunidad está mostrando su repudio.

Ya sea porque su youtuber no aparece o por las muchísimas referencias a Fortnite, los usuarios de la plataforma han convertido al video YouTube Rewind 2018 en uno de los videos con la mayor cantidad de "No me gusta" de todo el año y posiblemente de toda la plataforma.

Al momento de redacción, el video acumula 108,590,914 visualizaciones, sumando 8.2 millones de reacciones negativas y apenas 2 millones de reacciones positivas. De acuerdo con un archivo en Wikipedia sobre los videos con más "No me gusta" en la plataforma, YouTube Rewind 2018 ya es el segundo video, solo por detrás del video debut del cantante Justin Bieber con 9.7 millones de votos en contra.

Otros videos que aparecen entre los que tienen más votos en contra son de videos de creadores como Jake Paul, Call of Duty, PewDiePie y el fenómeno de 2017, Despacito, de Luis Fonsi.

Los comentarios en el YouTube Rewind 2018 van muy de acuerdo con los votos. Los usuarios se preguntan cómo es que YouTube logró hacer un video peor que el del año pasado, pronostican que será el video con menos "Me gusta" en la historia de la plataforma y dicen que el video es la definición de "rebajarse" (cringe).

El video YouTube Rewind 2018 en esta ocasión tiene varios rostros conocidos como el de Will Smith y otros youtubers, el tema ha estado bastante marcado por el videojuego sensación Fortnite, pero también ha sido controversial al abordar temas de inclusión, salud mental, la vestimenta drag y diferentes estándares de belleza en un video que normalmente solo retrata a lo más viral del año en YouTube.

Mira el odiado y controversial video aquí, abajo: