Varios usuarios han comenzado a notar que YouTube Red está mostrando anuncios, muy a pesar de que Google en su lanzamiento aseguró que no los verías al ser un servicio de pago.

Sin embargo varios reportes recibidos por el sitio The Next Web aseguran que YouTube Red está mostrando anuncios. Uno de los usuarios hizo la consulta directamente al soporte de YouTube que asegura que tiene razón en cuanto a que los anuncios no deberían estar soportados en el servicio.

¿Dónde está el truco? El soporte de YouTube indica al usuario que el tipo de anuncio que se observa en la imagen -- Print Ad, o Anuncio Impreso -- no estaría soportado por YouTube Red, aunque The Next Web descubrió un detalle: en las políticas del servicio no se menciona la prohibición de utilización de este tipo de publicidad.

Las políticas de anuncios de YouTube Red impiden el uso de anuncios antes o en medio del video, banners en los videos, anuncios en las búsquedas, banners en la página de inicio y publicidad en texto sobre los videos.

Sin embargo no señala nada sobre los "Print Ad", un tipo de anuncio fijo que figura justo debajo de los videos e incluso en la página de inicio de YouTube Red.

El sitio Web asegura que aunque los anuncios no se desplegaron correctamente sí aparecen en cuentas de YouTube Red de pago, y que otros usuarios del servicio se habrían quejado de ver publicidad en video, que sí estaría prohibida por las bases de YouTube.

En junio Google dio a conocer la buena salud de YouTube Red, al anunciar que los videos originales de la empresa han sido vistos más de 250 millones de veces. Entonces también anunció que trabajaba en 12 nuevas series originales.