YouTube Music te deja salvar álbumes antes de su lanzamiento

La aplicación de música por streaming, YouTube Music le permite a los usuarios guardar álbumes musicales antes de su lanzamiento.

Esta función fue descubierta por usuarios en Reddit, quienes señalaron que las canciones de álbumes que no han sido lanzados ya están visibles dentro del app y se pueden almacenar en la librería personal. Las canciones disponibles están resaltadas, mientras que las que todavía no han sido lanzadas aparecen en color gris y no se pueden reproducir.

Con la nueva característica, los usuarios pueden guardar discos en su librería personal, descargar las canciones disponibles, como singles, y el resto del álbum se descargará automáticamente cuando se haga disponible.

YouTube Music funciona a través de una aplicación y un reproductor Web, y ofrece más de 50 millones de pistas oficiales, álbumes, actuaciones en vivo y remixes, entre otras cosas. La suscripción mensual a Youtube Music Premium tiene un costo de US$9.99, pero si eres estudiante su costo mensual es de US$4.99.