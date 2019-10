YouTube tiene dos nuevas estrellas: Doña Ángela y su comal

Captura de pantalla: Laura Martínez/CNET

"Así cocinamos en el rancho: rápido y sabroso".

Con estas sencillas palabras —y mientras saborea un taco de tortitas de papa con salsa picante de su propia creación— doña Ángela concluye el más reciente video de De mi rancho a tu cocina, un canal de YouTube que, en poco más de un mes, ha amasado millones de visitas y suscriptores, convirtiéndose en un fenómeno viral y ganándose los corazones de los apasionados de la verdadera cocina mexicana.

Conocida simplemente como doña Ángela, esta mexicana sigue sumando adeptos con sus tutoriales de cocina supersencillos. En menos de cinco minutos, y desde una pequeña cocina de rancho, esta YouTuber tan sui géneris te dice cómo curar una cazuela de barro antes de ponerla al comal (spoiler: hay que untarla con ajo); cómo asar tomates para un chicharrón en salsa verde impecable; cómo moler comino en un molcajete o cómo arreglar un puré de papa cuando queda demasiado blando (agrégale un poco de pan molido).

SÍ, es cierto, los tutoriales de comida y recetas abundan en la Web y pululan en YouTube, entonces ¿por qué tanto amor por los videos de doña Ángela?

A la fecha, nadie ha podido entrevistarla (y, al cierre de edición, doña Ángela no respondió a una solicitud de entrevista de CNET en Español), pero es fácil entender el éxito de su canal. Sus videos son tremendamente sencillos, con tomas simples en una cocina humilde y, en ocasiones, una cámara que la sigue por su rancho mientras recoge los ingredientes para su próxima creación: calabacitas tiernas, nísperos, habas, papa y huevos de sus propias gallinas. Con frecuencia, mientras vemos a doña Ángela asar, freír, acitronar, hervir, cortar, moler y sazonar ingredientes, se escucha también a lo lejos el canto de un gallo aquí y allá. Con un poco más de atención, puedes oler el campo y escuchar el tronido de las cebollas cuando saltan a la sartén con aceite hirviendo. Ah y... esas tortillas que hace a mano y con las que remata sus creaciones lucen simplemente gloriosas.

"De mi rancho a tu cocina" debutó en YouTube a fines de agosto de 2019 con un video sobre cómo guisar huitlacoche y, desde entonces, su fama se ha inflado casi tanto como sus deliciosas tortillas recién hechas. Si bien se han colgado apenas 15 videos, estos ya acumulan más de 18 millones de vistas en total y, al cierre de edición, el video más reciente (un sencillo tutorial para hacer tortitas de papa) llevaba ya más de 325,000 vistas. Ninguno de sus videos duran más de 5 minutos y todos, absolutamente todos, son, además de útiles, adorables.

Entre los casi 14,000 comentarios que sus fans han dejado en su receta de corundas michoacanas abundan los emojis de corazón y las inevitables comparaciones a nuestras abuelitas: "Que hermosa mujer, persinó su olla ❤️❤️❤️ me recuerda lo que hacen mi mamá y mi abuelita", escribió una seguidora. Otros, en cambio, le hacen peticiones bastante específicas: "¿Y para cuándo nos va a enseñar a hacer pozole, mi doña?" le pregunta otro.

Nadie sabe con certeza quién o quiénes están detrás del canal de Doña Ángela, a quien siempre vemos vistiendo un delantal y con una cola de caballo bien puesta, pero su fama no se limita al sitio de videos propiedad de Google. Hay también una página de Facebook donde vemos a la doña hacer su magia; siempre acompañada de su metate y su comal, porque a esta youtuber tan particular no le hacen falta ollas inteligentes, hornos conectados a la Web, ni refrigeradores que se abren solos.