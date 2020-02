YouTube celebra un cumpleaños importante. ¿Adivina cuál?

Seth Rosenblatt/CNET

Un día como hoy pero de 2005, YouTube se registró como sitio Web y dos meses después, se subió el primer video a la plataforma "Me at the zoo". Antes de finalizar ese año, la plataforma de video ya estaba recibiendo millones de visitas diarias.

Mediante una entrada al blog oficial de Google, la presidenta ejecutiva de YouTube, Susan Wojcicki, indicó que actualmente YouTube cuenta con más de 2,000 millones de usuarios mensuales en todo el mundo y que cada minuto se suben aproximadamente 500 horas de video.

Wojcicki también mencionó la responsabilidad de la plataforma con los usuarios e indicó que en los últimos dos años, YouTube ha realizado más de 50 cambios en sus políticas. "Los contenidos problemáticos representan mucho menos del 1 por ciento de lo que se ve en YouTube, y queremos reducir aún más ese porcentaje", escribió en el blog.

La ejecutiva aprovechó la celebración para comunicar las metas de la plataforma de video para 2020, entre las cuales destacó que YouTube seguirá apoyando el desarrollo de los creadores, continuará colaborando con la industria musical, trabajará con empresas de medios para ampliar la audiencia, e invertirá US$100 millones en la creación de contenidos infantiles originales para YouTube y YouTube Kids.

Igualmente, la plataforma indicó que buscará un equilibrio "entre la apertura y la responsabilidad" asegurando que YouTube es una fuente de información fiable en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020 .