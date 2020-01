'You': Todo lo que sabemos de la tercera temporada en Netflix

Después del polémico cierre de la segunda temporada, la serie You volverá a nuestras pantallas gracias a Netflix, que la renovó por al menos una temporada más.

You cuenta la historia de Joe Goldberg (Penn Badgley), un gerente de una librería que suele obsesionarse con las mujeres. En la primera temporada se relaciona con Beck (Elizabeth Lail) una aspirante a escritora y en la segunda, con Love Quinn (Victoria Pedretti).

La serie está basada en la novela homónima de Caroline Kepnes y fue estrenada originalmente el 9 de septiembre de 2018 en la cadena Lifetime en Estados Unidos. Posteriormente pasó a formar parte del catálogo de series de Netflix. La segunda temporada se estrenó el 26 de diciembre de 2019.

El elenco y los creadores

Por ahora solo se sabe que Badgley y Pedretti repetirán en la tercera entrega.

La nueva temporada durará lo miso que la anterior: 10 episodios y repite a Sera Gamble y Greg Berlanti en la producción ejecutiva.

CNET en Español

¿De qué va la trama?

Si no has visto la segunda temporada, es mejor que no sigas leyendo. Dicho lo anterior, recordemos que al final de la última entrega, los protagonistas, Joe y Love esperan a un bebé. Cuando parece que la pareja ha solucionado sus problemas, aparece una vecina que pudiera ser la nueva obsesión de Joe.

Recordemos que este cierre no es igual al de los libros. Caroline Kepnes está por publicar una tercera entrega de su novela, por lo que muchos se preguntan cuál será la relación entre el guión y lo que la escritora original describa en la última historia.

¿Cuándo se estrena?

Según EW, la tercera temporada se estrenará en 2021. Las dos anteriores entregas estuvieron a disposición de los seguidores de Netflix en diciembre. No obstante, debemos recordar que esta serie se estrenó en el canal Lifetime el 9 de septiembre de 2019. Si sacamos que entre la salida "original" y la segunda temporada, pasaron 15 meses, es probable que el estreno de la última sea en marzo del año que viene.

Tráiler e imágenes

Por ahora no hay tráiler ni imágenes, pero apenas se conozcan, actualizaremos esta nota.