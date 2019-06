Jonathan Prime/Universal Pictures

Después del revival de la música de Queen que vivimos el año pasado con Bohemian Rhapsody, Yesterday va a ser la película que haga que abras Spotify solo salir del cine para escuchar de nuevo a los Beatles y recordar lo universal, contemporánea y simplemente genial (literalmente) que es su música.

Escrita por el maestro de las comedias románticas británicas Richard Curtis (Four Weddings and a Funeral, Love Actually, Notting Hill) y dirigida por el a menudo personal pero irregular Danny Boyle (Slumdog Millionaire, 127 Hours, Steve Jobs) Yesterday nos traslada al condado de Suffolk en la costa este inglesa para contarnos la historia del músico Jack Malik (Himesh Patel) y su amiga de la infancia y manager Ellie (Lily James). Jack está harto de su trabajo como reponedor en un supermercado mientras trata de triunfar como cantautor. Pero su frustración hace que se rinda y le diga a Ellie que va a dejar la música. Tener cualquier tipo de éxito después de tanto tiempo intentándolo sería un milagro y en el mundo real esas cosas no pasan. Ellie, muy acertadamente, considera que Benedict Cumberbatch convirtiéndose en sex symbol es prueba suficiente de que los milagros pueden llegar a darse.

Las cosas se ponen interesantes tras un apagón mundial durante el cual un autobús atropella a Jack. El apagón provoca una "pequeña" anomalía: la humanidad ha olvidado por completo a los Beatles y toda su música. Jack, que no está afectado por dicha anomalía, lo descubre al tocar "Yesterday" a la guitarra ante la estupefacción absoluta de sus amigos, que creen que es una canción propia. Cuando él se refiere a "Yesterday" como una de las mejores canciones de todos los tiempos, una de sus amigas le dice que no exagere, tampoco es que sea "Fix You" de Coldplay.

Jonathan Prime/Universal Pictures

Porque sí, en este mundo postapagón y sin gente con una marcada preferencia por John Lennon o Paul McCartney (Lennon, por supuesto), Chris Martin y Coldplay siguen existiendo. Aunque los Beatles no sean lo único que Jack acabe echando de menos durante la película. No voy a arruinarte qué más músicos y otros elementos se han borrado de la historia. Solo diré que me gustaría saber qué patrón siguió Curtis para escogerlos. ¿Cosas altamente adictivas tal vez?

Kate McKinnon interpreta a Debra, una agente musical que habla sin el más mínimo tapujo y maravillosamente divertida por ello. "No eres muy atractivo. No estás en forma. Eres delgado pero redondito a la vez", le dice Debra a Jack después de haberlo descubierto por el talento de sus canciones (las de los Beatles, que Jack sigue adjudicándose) pero sin estar nada convencida de su aspecto físico.

Y este es tal vez uno de los puntos que menos me convencieron de Yesterday. Boyle quiere asegurarse de que entendamos que, por un lado Jack está padeciendo síndrome del impostor por estar mintiendo acerca de la autoría de estas canciones. Él nunca ha compuesto nada tan brillante como "Back in the USSR", "She Loves You" o "I Want to Hold your Hand". Por otro lado, el director deja claro que cualquiera podría haber triunfado haciéndose pasar por el compositor de esos temas. Incluso alguien que en realidad no es especialmente atractivo, carece de carisma y ni siquiera acaba de poder interpretar del todo bien.

Jonathan Prime/Universal Pictures

Y es que en una de las actuaciones musicales de Yesterday en las que un Jack ya completamente encumbrado en la fama canta "Help!" a pleno pulmón, a la vez que pide ayuda ante la extraña situación en la que se encuentra, lo único que me vino a la cabeza es que la versión original de esa canción es mucho mejor. Fue una actuación que me hizo echar de menos la voz de Lennon y los coros de McCartney y George Harrison. A Yesterday le falta un actor de la talla de Rami Malek en Bohemian Rhapsody. Himesh no es precisamente el mejor intérprete de los Beatles. Aunque tengo la sensación de que Boyle lo ha querido así a propósito hasta cierto punto.

La película también consigue retratar a Lily James como una chica completamente normal y corriente, con énfasis en lo de corriente, en lugar de sacar a relucir su belleza o la estrella de Hollywood glamourosa que hemos podido ver en títulos como Cinderella o Darkest Hour. Esto es una película sobre gente común.

Más allá de su mucho amor por la música de los Beatles y las referencias continuas a los genios de Liverpool que contiene Yesterday (la búsqueda de Jack por tratar de recordar la letra de "Eleanor Rigby" conseguirá mantenerte en vilo hasta cierto punto), el filme está lleno de otros guiños musicales. Michael Kiwanuka hace un cameo en una secuencia ambientada en el Latitude Festival de Suffolk. Jack tiene su habitación (¿he dicho ya que todavía vive con sus padres?) decorada con pósters de The Killers y The Fratellis. Y siente un gran alivio al buscar en Google los Rolling Stones y Childish Gambino y ver que siguen existiendo.

Jonathan Prime/Universal Pictures

Y luego está el más que cameo de Ed Sheeran. La sensación del pop ya había intentado probar sus talentos interpretativos con una aparición en la séptima temporada de Game of Thrones que en realidad nos dejó un poco indiferentes. Pero las cosas son distintas en Yesterday. Sheeran consigue transmitir todo el carisma del que Jack Malik carece. El cantautor se ríe de sí mismo interpretándose como alguien cuyo teléfono suena al tono de su propia canción "Shape of You". Alguien que confiesa sentirse como Salieri después de haber retado a Jack a componer una canción en 10 minutos y ver que su contrincante había podido escribir "The Long and Winding Road". Y la persona que sugiere que la letra de "Hey Jude" se cambie por "Hey dude".

Reproduciendo: Mira esto: Toy Story 4: ¿Cómo ha evolucionado la saga? ¿Habrá una...

Aunque claro, más allá de la música y como en todo guión escrito por Curtis que se precie, el romance es otro de los ingredientes de peso. La película tratará de hacernos entender que Ellie y Jack están hechos el uno para el otro a pesar de que siempre hayan sido simplemente amigos (y a pesar de que en realidad estén faltos de toda química). Prepárate para un final a partes iguales previsible, edulcorado y en algunos aspectos inverosímil.

En todo caso y más allá de un mensaje poco claro y una historia de amor que has visto mil veces en el cine, Yesterday te robará el corazón por una banda sonora que no va a pasar de moda. Y bueno, no hace falta que te diga qué he estado escuchando al escribir esta crítica. Así que "Hello, Goodbye".

Yesterday se estrena en Estados Unidos el 28 de junio. La película se estrena en España el 5 de julio y en México el 23 de agosto.