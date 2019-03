Yalitza Aparicio se une a campaña de Netflix que aboga por la inclusión

¿Qué saldría de la unión entre Orange Is the New Black y la película Roma?

Netflix publicó el jueves en la noche un mensaje de un minuto de duración en el que aboga por la inclusión en la industria del entretenimiento. El cortometraje es protagonizado por la actriz Uzo Aduba, de la popular serie Orange Is the New Black y una de las invitadas es Yalitza Aparicio, la actriz nominada al Óscar por su participación en Roma.

"¿Alguna vez has estado en una habitación y no has visto a nadie como tú?", pregunta Aduba al inicio del video para después explicar: "El mundo está lleno de esos cuartos y sus límites. Límites para quien cuenta historias, para quien escribe, para quien dirige, para quien actúa y para quien busca que su vida sea reflejada".

Después aparecen varias escenas conocidas de diferentes productos audiovisuales de Netflix y una de las primeras pertenece a la cinta de Cuarón, pero con Yalitza y Aduba como protagonistas.

Yalitza fue nominada al Óscar por la película de Alfonso Cuarón y durante su transmisión en Netflix, Orange Is The New Black ganó tres Emmys. Aduba obtuvo una estatuilla como mejor actriz secundaria en un drama.

La mexicana subió el video a su cuenta personal de Twitter, con el mensaje de la campaña: "Más espacios. Más historias. Más voces":

Más espacios. Más historias. Más voces.

"More room. More stories. More voices" @NetflixFilm https://t.co/5Hcu5tXwnv — Yalitza Aparicio Martínez (@YalitzaAparicio) February 28, 2019

Los usuarios de las redes sociales se sintieron conmovidos por el video:

Lagrimita sincera de Remy: https://t.co/YlVWrshIXy — Ana Estrada Cepeda (@AkulkaN) March 1, 2019

Estoy llorando. Uzo y Yalitza juntas 💓💕 ya que hagan su serie, por favor 😭💓 https://t.co/pMxlN7aWmL — Andee 🤭 (@DeAsco2) March 1, 2019

More room

More stories

More voices



Cuando se predica la inclusión pero también se traduce en la publicación de contenidos y producciones, todos ganan. https://t.co/fDgXGtOLM9 — Andrés Ortiz (@AOrtizSosa) March 1, 2019

La participación, dar voz a los grupos minoritarios, a todos los colores, las eriniad y los géneros es importante para hacer entender a las nuevas generaciones que forman parte de un mundo diverzo y que deben respetar a todes. 💛 https://t.co/tLnzRvM43B — Isaac Puente (@JackyCochino) March 1, 2019