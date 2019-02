Cortesía de TIFF

Como ya vaticinamos, Roma está consiguiendo grandes cosas esta temporada de premios. La película en blanco y negro de Alfonso Cuarón para Netflix ya cuenta con dos Globos de Oro por mejor dirección y mejor película extranjera, el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, además de haber hecho historia en los premios Óscar, con 10 nominaciones. Igualando así el récord de Crouching Tiger, Hidden Tiger (2000) por el mayor número de nominaciones recibidas por una película en lengua extranjera.

Y sí, la Academia de Hollywood también ha reconocido a las mujeres protagonistas de esta película: Yailtza Aparicio y Marina de Tavira con nominaciones en el apartado de mejor interpretación femenina y mejor interpretación femenina de reparto respectivamente. Tavira, la veterana actriz de teatro y televisión, interpreta a la madre de la familia en la película. Aparicio es la actriz novel sin experiencia previa tras las cámaras que se pone en la piel de la nana Cleo.

Si sientes curiosidad por las credenciales de ambas, puedes ver a De Tavira, proveniente de una familia de actores con larga tradición en México, en su papel en la segunda temporada de la serie de Netflix Ingobernable. Pero Roma es el único título donde podrás apreciar el talento interpretativo de Aparicio, ya que la joven había finalizado sus estudios para ser maestra y se disponía a buscar trabajo en esa profesión cuando Cuarón la descubrió después de tener que ampliar su búsqueda de Cleo al estado de Oaxaca, en México, donde vive Aparicio.

Conversamos con ambas actrices telefónicamente sobre su trabajo con Cuarón y su experiencia en este film tan especial.

Yalitza, ¿cómo conseguiste hacerte con este papel teniendo en cuenta que no tenías experiencia?

Yalitza Aparicio: Fue por un casting, el cual Alfonso ha mencionado que lo tuvo que extender a diferentes estados de la República y afortunadamente entre ellos Oaxaca, que es de donde yo soy. Si hubiera sido lejos, no hubiera ido. A este casting me obligó pasar mi hermana, que era la que en un primer momento lo iba hacer. Pero debido a lo delicada que estaba en su embarazo, no nos arriesgamos porque no sabíamos realmente qué se hacía en un casting.

Y creo que al principio desconfiaste un poco...

Y.A.: Sí, porque no es nada común que te lleguen a hacer un casting y que estaban invitadas todas las mujeres con cualquier físico. Sí sonaba como algo extraño. También porque desafortunadamente en varias partes de México suceden este tipo de casos que llegan ofreciéndote trabajo o cosas que siempre has soñado y pues al final no termina siendo lo que esperabas.

¿Cómo fue lograr una oportunidad tan especial como ésta?

Marina de Tavira: Estaba junto con Yalitza cuando [Cuarón] nos invitó a sí ser parte de la película y ese momento mi cara era de felicidad total y de total incredulidad y la de Yali era de absoluta incomprensión. No entendía qué estaba pasando, porque ella no sabía quién era Alfonso. Hubiera sido muy bonito tomar una foto de nuestras caras en ese momento [risas de ambas].

¿Hasta qué punto ayudaste a Yalitza en el set teniendo en cuenta que tienes mucha más experiencia que ella en este mundo?

M.d.T.: La verdad es que Yalitza no necesita que le enseñe nadie nada. Ella se entrega a lo que tiene enfrente siempre con una hermosa actitud y un asombro, una inteligencia y una sabiduría interna muy particular. Más bien era su presencia una de las cosas que a mí me hacían entrar en situación y entender la dinámica entre [mi personaje] Sofía y [el personaje de Yalitza] Cleo. Creo que hemos hecho una relación muy bella, junto con Nancy [García García] también, que es la otra actriz, amiga de Yali, que fue su maestra de mixteco y junto con todos los demás en esta película, con los niños. Teníamos un lugar en el que esperábamos antes de entrar al set que era muy parecido a la casa donde filmábamos. Se creó la dinámica de la familia casi sin que nos diéramos cuenta.

Una de las particularidades del rodaje es que no tenían el guión completo. ¿Cómo se trabaja así?

M.d.T.: Alfonso habló con nosotras sobre toda la historia de nuestros personajes hasta el momento en el que iba a iniciar el día 1 de rodaje. E hicimos todo en orden cronológico. Vivimos el proceso de vida de los personajes de una manera natural. Me gusta mucho cómo lo dice Yali. Dice: "En la vida no tenemos un guión". Y como no es una película de grandes textos y grandes palabras, sino sobre todo de situaciones, Alfonso podía darnos los diálogos cada día sin que hubiera un problema de memoria.

¿Hubo improvisación también?

Y.A.: [Alfonso] compartía lo que ibas a decir tú pero nunca lo que te iba a responder la otra persona, y pues, a veces sí era como reacciones, que uno tenía de forma natural, al recibir la respuesta de la persona que estaba enfrente.

¿En qué momento durante el rodaje se dieron cuenta de que ésta era una historia tan especial?

M.d.T.: Creo que no pensamos eso. Nos dedicamos a hacerla. Había mucho trabajo, cada día implicaba mucho en muchas cuestiones emocionales y muchísima concentración. No había lugar a pensar en el resultado, creo que eso es un trabajo que Alfonso supo enfocar muy bien a todos los actores, a no estar pensando en el resultado, sino a realmente entregarse al momento del presente. Yo siempre he pensado que actuar es conjugar el verbo "ser" en presente.

¿Se plantean qué podría pasar si nominan a Roma a varios Oscar o eso no forma parte del presente por el momento?

M.d.T.: Estamos en el presente. Nos cuesta mucho ver hacia el futuro.

Y.A.: Aún [estamos] disfrutando todo lo que está pasando ahorita y viviéndolo al máximo.

Roma ya se puede ver en algunas salas de cine en Estados Unidos, México y España. La película se estrenó en Netflix a nivel global el 14 de diciembre de 2018.

