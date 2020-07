Yalitza Aparicio entre los nuevos miembros de la Academia de Hollywood

Alfonso Cuarón/Netflix

Nominada al Oscar a mejor actriz principal en 2019. Portada de la revista Vanity Fair, en su edición especial de Hollywood de 2019. Incluida por la revista Time como una de las personas más influyentes en el mundo del espectáculo en 2019. Y ahora la mexicana Yalitza Aparicio suma un nuevo logro: forma parte de los 819 nuevos miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood (AMPAS, por sus siglas en inglés) que concede los premios Oscar.

La Academia hizo el anuncio con un comunicado el martes 30 de junio, en el destacó la apuesta por la inclusión y la diversidad de la institución hollywoodense. De estos 819 nuevos miembros, 45 por ciento son mujeres, 36 por ciento pertenecen a comunidades raciales o étnica mal representadas y 49 por ciento son internacionales, pues provienen de 68 países.

Aparicio (Roma) figura junto a estrellas como Ana de Armas (Knives Out), Awkwafina (Crazy Rich Asians), Zendaya (Spider-Man: Far from Home), Park So-Dam (Parasite), Yul Vazquez (Gringo), Florence Pugh (Little Women), Lulu Wang (directora de The Farewell), Eva Longoria (Desperate Housewives), Cynthia Erivo (Harriet), Constance Wu (Hustlers), Zazie Beetz (Joker), Adèle Haenel (Portrait of a Lady on Fire), John David Washington (Tenet) y Zhao Tao (Ash is Purest White), entre otros.

Aquí puedes ver la lista completa de los 819 nuevos integrantes de AMPAS.

Debido a la pandemia de COVID-19, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood pospuso la ceremonia de de los premios Oscar del 28 de febrero de 2021, como estaba previsto, al 25 de abril de 2021.