Yalitza Aparicio deslumbra en la alfombra roja de los Óscar 2019

Si Yalitza Aparicio vence o no a sus colegas en los premios cinematográficos que entrega la Academia de Hollywood esta noche está por verse. Pero a la vista de todos quedó su imponente presencia en la alfombra roja.

La actriz que le da vida a Cleo en película de Alfonso Cuarón, Roma, realizó una espectacular entrada a la gala con un vestido de tul en color menta y estuvo acompañada de su compañera de reparto y también nominada al Óscar, Marina de Tariva.

Oscar-nominated #Roma stars Yalitza Aparicio and Marina de Tavira wow on the red carpet https://t.co/9VpkivxV3z #Oscars pic.twitter.com/Sj6VEgNN3f

El look de la mexicana recibió muchos comentarios en las redes sociales. Estos son algunos de ellos:

CNET Pop: Nuestro espacio dedicado al cine, las series y la cultura popular.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.

Y además te contamos qué es CRISPR, la herramienta que está transformando la ingeniería genética: Esto es todo lo que tienes que saber de esta herramienta para la edición genética que un día podrá curar enfermedades, erradicar especies y diseñar bebés.

¿Cuál comprar? Galaxy S10 vs. Galaxy S10 Plus vs. Galaxy S10E vs. Galaxy S10 5G: Comparamos las especificaciones, diseño y otras características de los nuevos Galaxy S10 para determinar sus diferencias.