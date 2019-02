Xperia 10 y 10 Plus: La gama media de Sony también se renueva y crece

Sony se ha estrenado en el primer día del Mobile World Congress 2019. La compañía presentó el lunes en Barcelona tres nuevos dispositivos que se suman a su catálogo de gama alta y gama media. En la gama alta se queda el nuevo Xperia 1 y para la gama media Sony nos trae el Xperia 10 y su versión Plus.

Ambos teléfonos son muy similares en su exterior, con un diseño rectangular, una cámara dual en la parte trasera y el sensor de huellas dactilares en el lateral.

El Xperia 10 tiene una pantalla de 6.0 pulgadas, resolución FullHD+ y ratio 21:9. En el caso del Xperia 10 Plus, la diagonal de pantalla sube hasta las 6.5 pulgadas manteniendo la misma resolución y ratio.

Ambos teléfonos se sienten cómodos en mano a pesar de lo grande de su pantalla, además el acabado en metal hace que el agarre sea mucho más cómodo y menos resbaladizo que otros materiales como el cristal.

En términos de potencia el Xperia 10 cuenta con un procesador Snapdragon 630 con 3GB de RAM y su versión Plus monta una versión superior de este procesador, un Snapdragon 636 con 4GB de RAM. La capacidad de almacenamiento es de 64GB en ambos teléfonos.

Los dos celulares llegan con Android 9 de serie y la batería del Xperia 10 es de 2,870mAh mientras que en el Plus llega hasta los 3,000mAh. Las cámaras también son distintas en ambos modelos siendo dos sensores de 13 y 5 megapixeles en la versión normal y dos de 13 megapixeles en la versión Plus.

Los dos modelos llegarán en cuatro colores distintos cada uno: negro, plata, azul y rosa para el Xperia 10, y negro, plata, azul y dorado para el Xperia 10 Plus. Por el momento, Sony no nos ha dado fechas de lanzamiento (aunque señala que llegarán esta primavera) ni precios, pero actualizaremos tan pronto sepamos datos concretos.

CNET en Español estará en febrero en Barcelona para traerles todos los detalles del Mobile World Congress en esa ciudad.

