Xperia 1: La gama alta de Sony estira su pantalla y suma tres cámaras

Sony ha querido diferenciarse en una edición del Mobile World Congress salpicada por teléfonos flexibles y 5G.

El fabricante japonés presentó el lunes, casi como banderazo de salida para la feria de tecnología móvil más importante del mundo, tres nuevos teléfonos: el Sony Xperia 1, el Xperia 10 y su versión Plus. El Xperia 1 es un teléfono arriesgado en diseño, que llama la atención al sostenerlo en la mano.

Su forma sigue ligeramente la línea de la familia Xperia, con un diseño rectangular, con la pantalla y la trasera completamente planas pero, eso sí, con unos biseles bien ajustados al frontal que le alejan de modelos anteriores.

Pero si hay algo que me llamó la atención de este teléfono nada más verlo es su pantalla, y es que Sony sigue apostando por el consumo de contenido multimedia en el teléfono y por ello en este modelo agrega nuevas tecnologías que precisamente están enfocadas en ello.

El Xperia 1 tiene un panel de 6.5 pulgadas y ratio 21:9 que según afirma Sony, es la primera pantalla 4K HDR OLED montada en un teléfono del mundo. El fabricante dijo que con esta pantalla la experiencia en videojuegos y cine es muy superior y si bien es cierto que a simple vista la pantalla se ve excelente, tendremos que comprobarlo más a fondo en nuestro análisis para poder dar un veredicto claro.

La parte trasera está acabada en cristal y queda bastante limpia, con las tres cámaras ubicadas de manera vertical y el emblema de la marca en el centro. En mano se siente cómodo a pesar de lo largo de su pantalla y se agarra con facilidad gracias a sus bordes rectos.

El Xperia 1 monta lo mejor en procesadores del mercado, un Snapdragon 855 al que acompañan 6GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno. Esta configuración es la que estamos viendo en todos los flasgships que se están estrenando actualmente, por lo que Sony parece tener claro que quiere competir en esos términos contra los mejores teléfonos del mercado.

Esta configuración interna viene alimentada por una batería de 3,300mAh con sistema de carga rápida. En el apartado fotográfico, el teléfono llega con tres cámaras formadas por tres sensores de 12 megapixeles y lentes gran angular y telefoto.

Sony ha añadido además software dedicado a la edición de video y señalan que el teléfono es capaz de capturar en formato RAW, aunque para conseguirlo tendrás que hacerlo mediante aplicaciones de terceros, ya que Sony no aporta apps propios para ello.

En general se nota que Sony está buscando diferenciarse del resto, ha construido un celular bonito y lo ha enfocado en algunas de las cosas que mejor sabe hacer como la fotografía o el audio. En un primer vistazo nos ha llamado mucho la atención, pero tendremos que probarlo a fondo para poder sacar conclusiones claras como hicimos con el anterior flagship de la marca, el Xperia XZ3.

El nuevo teléfono insignia de Sony saldrá en el mercado global durante la primavera de 2019 incluyendo España, México y Colombia. El celular llegará en cuatro colores: negro, blanco , gris y morado (a Estados Unidos solamente llegará morado y blanco). Respecto a su precio de salida, para esta única configuración de 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento interno, está aún por confirmar, pero actualizaremos tan pronto como Sony lo confirme.

