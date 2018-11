XO18: Microsoft anuncia DLC, adquisiciones y ofertas para la Xbox One X

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

CIUDAD DE MÉXICO — El XO18 prometía anuncios lo suficientemente importantes como para hacer estremecer la ciudad —y cumplió.

Microsoft anunció este sábado en su evento de comunidad XO18 expansiones para algunos juegos como Shadow of the Tomb Rider y Forza Horizon 4, pero también dio más detalles como el lanzamiento del app móvil Xbox Game Pass, nuevos títulos retrocompatibles para la Xbox One X, la fecha de lanzamiento de la compatibilidad de ratones y teclados y un descuento para la Xbox One X justo a tiempo para las ofertas del Black Friday.

El evento del sábado comenzó desde las 8 de la mañana y aunque a esa hora ya había decenas de personas jugando títulos como Call of Duty: Black Ops 4 o Fortnite, las hordas de gamers se comenzaron a ver ya para la 1 o 2 de la tarde.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Microsoft organizó este gran evento en el que los jugadores no solo pueden disfrutar títulos multiplataforma, sino también probar adelantos de títulos que aún no están disponibles como la expansión The Forge para Shadow of the Tomb Rider, Kingdom Hearts, Battlefield V y Devil May Cry 5, siendo este último el más asediado con filas de personas esperando entre 30 y 45 minutos para poder jugarlo.

Estos son los anuncios del evento:

The Forge, un DLC para Shadow of the Tomb Rider

Microsoft mostró un adelanto de la expansión próxima que llegará a Shadow of the Tomb Rider el 13 de noviembre.

The Forge, como se llama este DLC, incluirá nuevas prendas para el personaje, nuevas armas y también nuevos niveles con laberintos y dificultades como acertijos y ríos de lava. La expansión The Forge estará disponible a partir de la próxima semana y se podrá jugar en modo individual o cooperativo.

Novedades sobre Xbox Game Pass

Si te hacían falta razones para pasarte al programa de suscripción Xbox Game Pass, ahora es el mejor momento. Microsoft anunció que PUBG estará disponible dentro del programa además de otros 16 juegos que llegarán antes de finalizar el año.

Microsoft también mencionó que están lanzado una promoción bajo la que el primer mes cuesta US$1 siempre y cuando te suscribas antes del 3 de enero. Una vez que pase el primer mes, la suscripción vuelve al precio regular de US$10 al mes.

Otro juego, Ori and the Will of the Wisps, también estará disponible en la Xbox Game Pass desde el día de su lanzamiento en algún momento de 2019. La secuela de Ori sigue el exitoso juego lanzado para la Xbox 360. El juego Void Bastards, que también llegará en próximos meses, estará disponible en el programa Xbox Game Pass.

Microsoft dijo que su aplicación Xbox Game Pass ya está lista para llegar a iOS y Android. La aplicación, entre muchas otras cosas, permitirá a los usuarios configurar al vuelo su consola —ejecutar o descargar un juego— para que al llegar frente al televisor el juego esté listo para disfrutarse.

Compatibilidad de teclado y ratón para Xbox One

Uno de los más grandes anuncios es la compatibilidad de teclados y ratones externos para jugar en la Xbox One. Microsoft dijo que Fortnite será el primer juego que se podrá jugar con el teclado y ratón a partir de la próxima semana, pero más juegos se irán agregando a la compatibilidad con Bomber Crew, Deep Rock Galactic, Strange Brigade, Vermintide 2, War Thunder y X-Morph Defense.

Microsoft dijo que la compatibilidad con ratón y teclado servirá para que los desarrolladores creen juegos modificados para usarse de forma diferente con un control convencional y con el combo de teclado y ratón. La razón para esto es que los juegos ofrezcan una experiencia distinta en ambas formas de jugar.

Noticias para Devil May Cry 5, Kingdom Hearts III y más

Microsoft anunció que Kingdom Hearts III, que ya cuenta con la presencia de personajes como Disney, ahora el conocido Winnie Pooh se une al elenco. Kingdom Hearts III se lanzará el 29 de enero de 2019 en Xbox One y PS4.

State of Decay 2 recibirá un DLC que se lanzará este mes, dijo Microsoft durante el evento. El modo Zed Hunter llegará en este DLC gratuito el 16 de noviembre.

El programa de juegos retrocompatibles recibirá nuevos juegos a partir del 13 de noviembre. La trilogía de Final Fantasy XIII y Civilization Revolution llegarán la próxima semana.

Otro de los grandes anuncios fue Devil Man Cry 5 y el anuncio del modo de juego Void con el que los usuarios podrán aprender más combos dentro del juego, un aspecto que los usuarios habían solicitado en entregas pasadas. Devil Man Cry 5 saldrá el 8 de marzo de 2019 para Xbox, PS4 y PC.

Fecha de lanzamiento de Crackdown 3

Microsoft anunció que Crackdown 3, uno de sus juegos exclusivos más esperados y que ha tenido un duro lanzamiento luego de retrasos y problemas en su desarrollo, ya tiene fecha de lanzamiento para el 15 de febrero de 2019. Como juego de Xbox, el título estará disponible dentro del programa Xbox Game Pass desde ese mismo día.

Microsoft dijo que para los dueños de una Xbox One recibirán gratis la versión original de Crackdown por tiempo limitado. Crackdown se lanzó originalmente para la Xbox 360.

Exclusivas de Xbox One



Reproduciendo: Mira esto: Así luce la nueva Xbox One X

Sea of Thieves tendrá un nuevo modo de juego llamado The Arena, una especie de batlte royale en donde tú y tus amigos podrán competir contra otros grupos de usuarios que tienen la misma misión: llevarse el botín más grande. La expansión The Arena será una actualización gratuita para el juego Sea of Thieves ya disponible en exclusiva para la Xbox One y computadoras con Windows 10. The Arena se podrá descargar a principios de 2019.

Forza Horizon 4 que vio la luz este año recibirá Fortune Island, su primer DLC. Esta expansión incluirá nuevos autos como el 1977 Ford GymkhanaTEN, 1993 Ford Escort Cosworth Group A, 1965 Ford Hoonicorn Mustang V2, entre otros. Fortune Island saldrá el 13 de diciembre.

Microsoft anunció que como parte de sus intentos por aumentar la producción de juegos originales, se comenzó la adquisición de los estudios inXile Entertainment y Obsidian Entertainment, actuales productores de juegos pero que participarán en el desarrollo de nuevos juegos para Xbox.

Microsoft dijo que la Xbox One X, su consola más reciente, tendrá un recorte de precio para venderse en US$399. El resto de sus consolas también tendrán descuentos a partir del 18 de noviembre y finaliza el 26 del mismo mes. Los descuentos variarán dependiendo de la consola, pero serán de no más de US$100. Asimismo, algunos juegos tendrán descuentos de entre el 35 y 50 por ciento sobre su precio.