Xiaomi presenta revolucionaria tecnología para cargar un celular en solo 17 minutos

Xiaomi presentó este 26 de marzo la tecnología que podría revolucionar la manera como cargamos nuestros celulares, ya que permitiría cargar un celular con batería de 4,000mAH (tamaño de batería que tiene el Galaxy Note 9) en solo 17 minutos, utilizando una carga de 100 vatios (100W).

Esto es revolucionario porque hasta el momento la carga más rápida que hemos probado ha sido la del Oppo R17 Pro que tiene una carga de 50 vatios y lo logramos cargar de 0 a 100 por ciento en aproximadamente 40 minutos. En contexto, el OnePlus 6T McLaren Edition se carga rápido también pero tiene una carga de 40 vatios, similar a lo que encontramos en el Huawei P30 Pro y superior a lo que encontramos en el Galaxy S10 y el Galaxy S10 Plus.

La tecnología fue presentada por Bin Lin, confundador de la empresa a través de un video en la red social china Weibo en el que compara justamente esa carga rápida con lo que ofrece Oppo con su carga de 50 vatios en un celular con una batería de 3,700mAh.

En el video se puede ver que en los 17 minutos el celular de Oppo llegó a 65 por ciento de carga (desde 0 por ciento).

El Xiaomi Mi 9 es el teléfono insignia más reciente que la empresa presentó hace solo unas semanas. Este celular cuenta con una carga rápida de 27 vatios. Pasar de ofrecer 27 vatios a 100 vatios es un gran salto tecnológico, pero por el momento no está claro cuándo podríamos ver esta tecnología que la empresa llama Super Charge Turbo.

